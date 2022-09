Ά. Γκερέκου: Αναγεννητικός, ηθικός και «έξυπνος» τουρισμός

«Με αφορμή το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού “REthink Tourism” είναι καιρός να ορίσουμε ξανά τον τουριστικό τομέα, έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς τομείς διεθνώς. Και να μεταβούμε από το βιώσιμο σε ένα πιο αναγεννητικό και πιο ουσιαστικό μοντέλο τουρισμού».

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, μιλώντας χθες στο 7o διεθνές συνέδριο «Green Destinations 2022», με θέμα «Reuniting for a responsible future of tourism», που διοργανώνει υπό την αιγίδα του ΕΟΤ ο Δήμος Αθηναίων με τη συνεργασία του Ιδρύματος «Green Destinations» και του οργανισμού «Future of Tourism» από τις 26 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου.

Η ομιλία της Προέδρου του ΕΟΤ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής θεματικής ενότητας τριών πάνελ με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με αντικείμενο τους βιώσιμους προορισμούς, τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη γαστρονομία, αντίστοιχα. Η συγκεκριμένη ενότητα οργανώθηκε από τον ΕΟΤ υπό την επιμέλεια της κας Γκερέκου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού.

Η κα Γκερέκου σημείωσε πως «είναι σημαντικό να μιλάμε για την αειφορία στο τουρισμό αλλά πιο σημαντικό είναι το πώς μπορεί να γίνει η υλοποίηση και με ποια μεθοδολογία, ώστε να στηρίξουμε το έργο του τουρισμού ακόμα πιο αποτελεσματικά. Ο όρος “βιώσιμοι προορισμοί” δεν αφορά μόνο τον “πράσινο τουρισμό”, αλλά όλον τον κύκλο της δράσης, οργάνωσης και διαχείρισης του προορισμού. Είναι μονόδρομος η εξειδίκευση, αξιολόγηση και σωστή ενημέρωση, σε μια εποχή που τα πάντα στον τουρισμό αλλάζουν. Είναι σημαντικό από τη θεωρία να περάσουμε στην πράξη μέσα και από διεθνή δίκτυα ανθρώπων και επαγγελματιών που έχουν ήδη κάνει την μετάβαση αυτή».

Μιλώντας ειδικότερα για τις πρωτοβουλίες του ΕΟΤ, υπογράμμισε ότι «γνωρίζουμε πως το μέλλον του τουρισμού εστιάζει στον επισκέπτη που αναζητά την αυθεντική φύση και τις ενεργές τοπικές κοινωνίες, που πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο. Δημιουργούμε στρατηγικές στις καμπάνιες μας που ενδυναμώνουν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών. Περνάμε ουσιαστικά από το μάρκετινγκ του προορισμού στη διαχείριση και είμαστε επικεντρωμένοι, στη βάση και του νέου νόμου περί διαχείρισης προορισμών, στη χωροταξική μελέτη, γιατί είναι σημαντικό να προσαρμόσουμε τη φέρουσα ικανότητα σε κάθε προορισμό, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον φαινόμενα υπερτουρισμού. Με άλλα λόγια, οφείλουμε να κάνουμε τον τουρισμό μας να έχει ουσία και νόημα».

Αναγεννητικός, ηθικός και «έξυπνος» τουρισμός

«Θα πρέπει να εισαγάγουμε τον ορισμό “Αναγεννητικός, ηθικός και ‘έξυπνος’ τουρισμός» ανέφερε επιπρόσθετα η Πρόεδρος του ΕΟΤ, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για ένα μοντέλο «που βασίζεται στην επιστροφή στην ποιότητα, στην ικανοποίηση και στα οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με σεβασμό στο περιβάλλον και στην κουλτούρα της τοπικής κοινωνίας. Έτσι θα κάνουμε τους επισκέπτες μας χαρούμενους, μετατρέποντας τις διακοπές σε αξέχαστες και με ουσιαστικό νόημα εμπειρίες (meaningful tourism)».

Ολοκληρώνοντας η κα Γκερέκου επανέλαβε πως «η Ελλάδα είναι η χώρα της φιλοξενίας αλλά και της αληθινής ευζωίας (Ευζήν) με την έννοια του μέτρου και της ισορροπίας, κάτι που αποτελεί και την ουσία του brand Greece. Και αυτή την ουσία, οι άνθρωποι της οικονομίας της φιλοξενίας έχουν μοναδικό τρόπο να την μεταδίδουν και να την προσφέρουν, απλόχερα, στον επισκέπτη».