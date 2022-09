ANIMASYROS 2022: Επίσημη πρώτη για τη 2η τουριστική ταινία κινουμένων σχεδίων του ΕΟΤ

Η 2η τουριστική ταινία κινουμένων σχεδίων (animation) του ΕΟΤ παρουσιάστηκε χθες, Πέμπτη 22/09/22, στην επίσημη τελετή έναρξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων ANIMASYROS 2022στην Σύρο, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και επίσημων προσκεκλημένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με θέμα την Ελλάδα ως προορισμό που μπορεί κανείς να απολαύσει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, η νέα ταινία του ΕΟΤ φέρει τον τίτλο «Greece. More than the eye can see» και παρουσιάζει το πλήθος των εναλλακτικών/θεματικών τουριστικών δυνατοτήτων που η χώρα προσφέρει.

Η 1η τουριστική ταινία animation του ΕΟΤ, παρουσιάστηκε ακριβώς ένα χρόνο πριν, στην ίδια διοργάνωση Animasyros με στόχο την προώθηση των οικογενειακών διακοπών στην Ελλάδα υπό τον τίτλο «oΧέllo (Hello) καλωσορίζει τα παιδιά στην Ελλάδα».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης χαιρετίζοντας την επίσημη πρώτη παρουσίαση της νέας ταινία κινουμένων σχεδίων του ΕΟΤ υπενθύμισε ότι: «Το 2021 ο ελληνικός τουρισμός, με την αποφασιστική συνδρομή της δημιουργικής ομάδας του Φεστιβάλ, απέκτησε το πρώτο στη ιστορία του προωθητικό βίντεο τουριστικής καμπάνιας με τη μορφή κινουμένων σχεδίων.Η φετινή διοργάνωση θέτει ξανά τη χώρα μας στο επίκεντρο του δημιουργικού προβληματισμού, ενώ η νέα εμπνευσμένη ταινία κινουμένων σχεδίων του ΕΟΤ εμπλουτίζει με καινοτόμα εργαλεία την στρατηγική επικοινωνίας της χώρας μας διεθνώς. Στηρίζουμε με υπερηφάνεια το Animasyros. Είναι μια ξεχωριστή κινηματογραφική γιορτή που συνδέει λαούς, πολιτισμούς και ξεχωριστούς δημιουργούς».

Η ταινία

Το νέο animation video του ΕΟΤ είναι μια ακόμη πρωτότυπη παραγωγή κινουμένων σχεδίων σε συνεργασία της Animasyros Productions με τον ΕΟΤ, που έχει ως στόχο να προβάλλει την Ελλάδα ως έναν διαρκώς εξελισσόμενο και βιώσιμο προορισμό διακοπών 365 ημέρες το χρόνο. Ταυτόχρονα εμπλουτίζει δυναμικά τη στρατηγική προσέγγισης ταξιδιωτικού κοινού όλων των ηλικιών από όλο τον κόσμο.

Η ταινία «Greece. More than the eye can see», διάρκειας ενός λεπτού, δημιουργήθηκε με χρήση της τεχνικής 2D και είναι διαθέσιμη χωρίς τίτλους και με τίτλους (infographics) σε δύο γλώσσες (αγγλικά και γερμανικά). Παρουσιάζει τη σημαντική ποικιλία τοπίων και δραστηριοτήτων που η χώρα μπορεί να προσφέρει σε κάθε ταξιδιώτη, εμπνευσμένη από γνωστές και άγνωστες τοποθεσίες από όλη τη χώρα. Το animation βασίζεται σε ευφάνταστες μεταβάσεις που συμπληρώνουν τα στυλιζαρισμένα σχέδια. Ζωντανεύοντας επιλεκτικά στοιχεία από κάθε σκηνή, δημιουργείται ένας κινούμενος καμβάς ταξιδιωτικών εμπειριών για όλους.

Συντελεστές παραγωγής: Η ταινία «Greece. More than the eye can see» σχεδιάστηκε στο Animation Studio «Zedem Media» με Executive Producer την Μαρία Ανεστοπούλου, σε μουσική Γιώργου Βούκανου και σε σχεδιασμό ήχου Ανδρέα Τραχωνίτη (StudioEleven63). Copywriting: Αγγελική Χριστοπούλου και Ελευθερία Φίλη.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasyros 2022 τελεί υπό την αιγίδα και την στήριξη του ΕΟΤ. Είναι ετήσιο παγκόσμιο γεγονός για την τέχνη της εμψύχωσης (animation) που πραγματοποιείται στην Σύρο των Κυκλάδων από το 2008,στο πλαίσιο ανάδειξης του νησιού ως τουριστικό προορισμό τεσσάρων εποχών.

Δείτε την ταινία...