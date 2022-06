Ο συνεδριακός τουρισμός M.I.C.E. της Ελλάδας στη Βαρσοβία | Greekend σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Εξαιρετικό ήταν το ενδιαφέρον για τον συνεδριακό τουρισμό (M.I.C.E.) στην Ελλάδα και τις δυνατότητες που προσφέρει η χώρα μας στον τομέα αυτό, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου στη Βαρσοβία. Την ίδια στιγμή η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είχαν την τιμητική τους για ταξιδια city break ατην ιστοσελίδα του National Geographic Traveler της Πολωνίας.

Η Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Πολωνίας συμμετείχε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Westin Hotel, παρουσία hostedbuyers από την Πολωνία και όλο τον κόσμο οι οποίοι ενδιαφέρονται αποκλειστικά για το θεματικό τουριστικό προϊόν M.I.C.E.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν οι δυνατότητες και οι υποδομές που διαθέτει η Ελλάδα για συνέδρια, εκθέσεις, εκδηλώσεις και ταξίδια κινήτρων (incentive) όπως είναι οι γάμοι. Η προσφορά και η ποιότητα του προϊόντος M.I.C.E. της Ελλάδας κερδίζει όλο και περισσότερο τις πολωνικές εταιρίες, οι οποίες εξειδικεύονται κυρίως σε ταξίδια incentive και γάμους.

Η κα Νικολέττα Νικολοπούλου προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Πολωνίας, είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε B2B συναντήσεις καθόλη τη διαρκεια της εκδήλωσης με το stand του ΕΟΤ να είναι συνεχώς απασχολημένο. Το ενδιαφέρον των tour operators, τουριστικών γραφείων, δημοσιογράφων και διάφορων επαγγελματιών του τουρισμού επικεντρώθηκε στην Ελλάδα, ως ιδανικού προορισμού για διοργάνωση εκδηλώσεων M.I.C.E.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης διανεμήθηκε διαφημιστικό υλικό του ΕΟΤ και κατά την ολοκλήρωση του επίσημου μέρους προβλήθηκε στην κύρια οθόνη της αίθουσας το βίντεο του ΕΟΤ από την τελευταία διαφημιστική καμπάνιαμε το σύνθημα «Greece – You Will Want To Stay Forever», το οποίο χειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους.

Ο ΕΟΤ ήταν ειδικός χορηγός της επετειακής 30ής έκδοσης της εκδήλωσης, μετά την ολοκλήρωση της οποίας παρατέθηκε γεύμα σε ελληνικό εστιατόριο, προς τιμήν της Ελλάδας-ως ειδικού χορηγού- όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ελληνική κουζίνα.

#greekend σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο της καμπάνιας #greekend, η Υπηρεσία ΕΟΤ Πολωνίας υλοποίησε ταξίδι εξοικείωσης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 13 και 18 Απριλίου, με τη συμμετοχή δύο σημαντικών Πολωνών δημοσιογράφων από το περιοδικό National Geographic της Πολωνίας. Συμμετείχαν ο συντάκτης του περιοδικού National Gegraphic και παρουσιαστής πρωινής εκπομπής του τηλεοπτικού καναλιού TVN κ. Michal Cessanis και ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και φωτογράφος κ. Pawel Rabiej. Σκοπός του ταξιδιού η συγκέντρωση υλικού για την ανάδειξη των δύο πόλεων, ως προορισμών citybreak στην Πολωνία.

Το άρθρο που δημοσιεύθηκε για την Αθήνα φέρει τον τίτλο: «Κάνε τον εαυτό σου Έλληνα! Πώς να περάσετε ένα Σαββατοκύριακο σε ελληνικό στυλ και να γνωρίσετε τα πιο ενδιαφέροντα αξιοθέατα της Ελλάδας»

«Η Θεσσαλονίκη σε μια μέρα. Τι αξίζει να δείτε και να φάτε;» είναι ο τίτλος αναλυτικού οδηγού για την Θεσσαλονίκη:

Υπενθυμίζεται τέλος ότι το έντυπο περιοδικό National Geographic Traveler της Πολωνίας κυκλοφόρησε, τον Απρίλιο 2022, με ένα τεύχος 196 σελίδων αφιερωμένο αποκλειστικά στην Ελλάδα με πολλά αναλυτικά άρθρα και φωτογραφίες.