ΕΟΤ: Tι περιλαμβάνει η διαφημιστική προβολή στην Tripadvisor για το 2022 | Προβολή sea & sun και city break σε 13 αγορές

Πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής ύψους 607.600€ ενέκρινε ο ΕΟΤ για το 2022 στην Tripadvisor.

H υλοποίηση της διαφημιστικής καμπάνιας για την Ελλάδα θα γίνει εντός της περιόδου Ιουνίου-Νοεμβρίου 2022, στις παρακάτω αγορές: Η.Π.Α., Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισραήλ, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Σουηδία, Δανία και Νορβηγία, οι οποίες δείχνουν μια διαρκή τάση ανάκαμψης μετά την πανδημία, ενώ ταυτόχρονα ο αριθμός των μοναδικών χρηστών του Trip advisor είναι εξαιρετικά υψηλός.

Η διαφημιστική δαπάνη από πλευράς ΕΟΤ θα ανέλθει σε 490.000€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικό ποσό συμ/νου Φ.Π.Α. ίσο με 607.600€.

Η διαφημιστική καμπάνια θα περιλαμβάνει δύο βασικά waves:

Α) Το wave (1) θα στοχεύει σε χρήστες που αναζητούν sea &sun διακοπές σε ανταγωνιστικούς Μεσογειακούς προορισμούς, προβάλλοντας το βασικό τουριστικό προϊόν της Ελλάδας,

Β) Το wave (2) θα στοχεύσει σε χρήστες από τις παραπάνω αγορές (εκτός των Η.Π.Α. και του Καναδά) οι οποίοι αναζητούν ανταγωνιστικούς Ευρωπαϊκούς προορισμούς για διακοπές City break.

Θα υλοποιηθεί σε 4 γλώσσες ομαδοποιώντας τις αγορές ως εξής:

Αγγλικά: Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισραήλ ,Ολλανδία, Σουηδία, Δανία και Νορβηγία.

Γαλλικά: Γαλλία και γαλλόφωνο τμήμα Ελβετίας.

Γερμανία: Γερμανία και γερμανόφωνο τμήμα Ελβετίας.

Ιταλικά: Ιταλία.

Τα δύο διαφορετικά waves της διαφημιστικής καμπάνιας, θα διαφοροποιηθούν και ως προς το περιεχόμενο καθώς στο wave(1) θα χρησιμοποιηθούν δημιουργικά υλικά από τη βασική επικοινωνιακή καμπάνια του ΕΟΤ για το 2022 με κεντρικό motto “You will want to stay forever”, ενώ στο wave(2) θα αξιοποιηθούν τα υλικά από τη City Break καμπάνια του ΕΟΤ “Greekend”.

Τα βασικά διαφημιστικά εργαλεία του Trip advisor τα οποία θα αξιοποιηθούν είναι τα ”Branded Experience Hubs” και η “Destination Page Sponsorship ”.

Συγκεκριμένα:

- Θα δημιουργηθούν 2 “Branded Experience Hubs” (microsites) με διαφορετικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στο τουριστικό προϊόν που προβάλλεται σε κάθε wave, δηλαδή το παραδοσιακό προϊόν της Ελλάδας «ήλιος και θάλασσα» για το wave (1) και τις διακοπές city break στο wave (2). Η συντακτική ομάδα του Trip advisor θα επιμεληθεί των κειμένων που θα παρέχει ο ΕΟΤ για την ανάπτυξη των branded experience hubs και θα υλοποιήσει επίσης την μετάφραση όλου του περιεχομένου στις υπόλοιπες γλώσσες της καμπάνιας. Το Branded Experience Hub θα περιλαμβάνει ωραίες φωτογραφίες για να εμπνεύσουν τους ταξιδιώτες, γενικά κείμενα για την Ελλάδα αλλά και ειδικότερα κείμενα που θα αφορούν συγκεκριμένους προορισμούς ή θεματικές μορφές τουρισμού τα οποία θα συμπληρώνονται

από προτεινόμενα Points of Interest, σύμφωνα με τις κριτικές των ταξιδιωτών οι οποίες θα αναδεικνύουν πόσο απόλαυσαν την εμπειρία τους στην Ελλάδα. Οι χρήστες θα οδηγούνται στα “Branded Experience Hubs” μέσω Explorer videos και Native boost ad formats (traffic drivers).

-Η Destination Page κάθε προορισμού στο Trip Advisor προσφέρει περιεχόμενο το οποίο έχει σαν στόχο να εμπνέει και να ενημερώνει τους in-market ταξιδιώτες, εκείνους δηλαδή που έχουν αποφασίσει ήδη να ταξιδέψουν σε κάποιον προορισμό. Στο πλαίσιο της καμπάνιας, το Tripadvisor θα προσφέρει ως added value τη χορηγία του Destination Page (Destination Page Sponsorship) της Ελλάδας ως εξής:

H Destination Page της Ελλάδας θα εμπλουτιστεί με τα δημιουργικά υλικά του ΕΟΤ που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της καμπάνιας ενώ θα φιλοξενεί και ένα high-impact Horizon banner μέσω του οποίου οι χρήστες θα οδηγούνται στα Branded Experience Hubs.

Το reporting θα πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της καμπάνιας, ενώ το τελικό report θα είναι πολύ αναλυτικό και θα περιέχει εκτός από τα αποτελέσματα σε σύγκριση με τους στόχους media, την επίδραση της καμπάνιας στην συμπεριφορά (media effectiveness impact) αλλά και στο ύψος της ταξιδιωτικής δαπάνης και στον τρόπο με τον οποίο κατανεμήθηκε σε επιμέρους τομείς (διαμονή, εστιατόρια, αξιοθέατα), όσων εκτέθηκαν στην καμπάνια.