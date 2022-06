ΕΟΤ: Fam Trip για προβολή του Ελληνικού ποδηλατικού τουρισμού σε Ολλανδία, Γερμανία και Αγγλία

O EOT ενέκρινε την υλοποίηση ταξιδιού εξοικείωσης που διοργανώνει η Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Κ. Χωρών από 12-25 Ιουνίου 2022 στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή των δημοσιογράφων κ.κ. Mirte van Dijκ και η Μarlotte Eliza Kooijman.

Σκοπός των δημοσιογράφων είναι να πραγματοποιήσουν οδοιπορικό με ποδήλατο στην Στερεά Ελλάδα, στα Ιόνια νησιά και στην Πελοπόννησο, ώστε να συγκεντρώσουν υλικό για αρθρογραφία που θα δημοσιευθεί σε εξειδικευμένα περιοδικά σε Ολλανδία, Γερμανία και Αγγλία με τον τίτλο «Bikepacking to Greece : from city to mountain to sea» τον Χειμώνα του 2022- 2023.

Στόχος του ταξιδιού είναι η ανάδειξη της ποικιλομορφίας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και η προβολή ποδηλατικών διαδρομών. Η ποδηλασία θα ξεκινήσει από την Καρδίτσα με προορισμό την Πρέβεζα και τα Ιόνια νησιά και εν συνεχεία μέσω Πάτρας θα καταλήξει στην Αθήνα.