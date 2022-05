Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ σημαντικές διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώσεις του Μαΐου

Ιδιαίτερα σημαντικές διεθνείς εκδηλώσεις πολιτισμού πραγματοποιούνται εντός του Μαΐου υπό την αιγίδα του ο ΕΟΤ, στο πλαίσιο της υποστήριξης του οργανισμού σε δράσεις που προωθούν τις ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός, και ταυτόχρονα συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Πρόκειται για το «14ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικών Συνόλων», το «4ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Μήλου», το 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών Ελλάδας, «Athens Digital Arts Festival» (ADAF) και την παράσταση «Medea and other friends I made in Athens».

Ειδικότερα:

• Το «14ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικών Συνόλων» διοργανώνεται στις 21 και 22 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από τον Σύνδεσμο Φιλαρμονικών Χορωδιών Ελλάδος. Το φεστιβάλ δίνει φωνή σε δεκάδες χορωδίες και ορχήστρες, αλλά και σε εκατοντάδες επαγγελματίες ή ερασιτέχνες μουσικούς απ’ όλο τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα γίνεται αφορμή για συνάντηση καλλιτεχνών και πολιτισμών.

Στην σκηνή του Μεγάρου θα εμφανιστούν πολυφωνικές χορωδίες, φιλαρμονικές μπάντες, παραδοσιακές και κλασικές ορχήστρες, jazz bands, καθώς και κιθαριστικά και κρουστά σύνολα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με τον αριθμό των συμμετεχόντων να ανέρχεται στους 2.500 καλλιτέχνες. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθεί εξάλλου το Σάββατο 21 Μαΐου θεαματική παρέλαση φιλαρμονικών από την πλατεία Μοναστηρακίου μέχρι την πλατεία Συντάγματος, μέσω της οδού Ερμού.

• Το «Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Μήλου» θα πραγματοποιηθεί φέτος για τέταρτη χρονιά από τις 21 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου σε διαφορετικά σημεία του νησιού (στην Πλάκα, στο αρχαίο θέατρο και σε σημεία-έκπληξη). Με αφορμή την πανδημία, η φετινή διοργάνωση έχει ως θεματικό άξονα την αμφισβήτηση της κλασικής δομής του θεάτρου, με αναφορά στις έννοιες της αποκατάστασης και της φροντίδας στην τέχνη για την ανακάλυψη νέων μεθόδων, συνθηκών δημιουργίας και σχέσεων με το κοινό.

Σκοπός του θεσμού είναι η διαμόρφωση ενός κέντρου φιλοξενίας (residency) για τη στήριξη και την ανάδειξη του έργου νέων και ανερχόμενων Ελλήνων και ευρωπαίων σκηνοθετών, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να βιώσουν τον τόπο της Μήλου για μεγάλο χρονικό διάστημα και να διερευνήσουν καλλιτεχνικές πρακτικές σε συνεργασία με τους ερασιτέχνες-ηθοποιούς του νησιού. Το φεστιβάλ προσκαλεί τους δημιουργούς να ανακαλύψουν νέες μεθόδους και εκφραστικά μέσα κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής διαδικασίας, ώστε κατόπιν να αποδώσουν θεματικές και γεγονότα μέσα από τον αυτοσχεδιασμό και τον πειραματισμό.

• Το 18ο Athens Digital Arts Festival (ADAF) διοργανώνεται από τις 25 έως τις 29 Μαΐου στο κέντρο της Αθήνας (πλατεία Κοτζιά) Το φεστιβάλ θα είναι και φέτος υβριδικό, καθώς θα διεξαχθεί και online το φθινόπωρο του 2022, εξερευνώντας και στις δύο εκδοχές του τη θεματική «FutuRetro», δηλαδή την επιστημονική φαντασία και τον ρετροφουτουρισμό, ως μέρος της επιστήμης του μέλλοντος, ώστε να παρουσιαστεί το σήμερα μέσα από τα μάτια του παρελθόντος και το παρελθόν μέσα από τα μάτια του μέλλοντος.

Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται προβολές, εκθέσεις, πειραματικές δράσεις, εργαστήρια, ομιλίες, ακαδημαϊκές παρουσιάσεις, αφιερώματα στα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ με αποκλειστικό υλικό και επίσημους προσκεκλημένους, καθώς και δράσεις με ειδικό περιεχόμενο για γονείς και παιδιά. Επισημαίνεται ότι, κάθε χρόνο, το φεστιβάλ προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την εικόνα της Αθήνας ως τόπου διοργάνωσης καινοτόμων πολιτιστικών εκδηλώσεων και συγκέντρωσης νέων καλλιτεχνών.

• Τέλος, η αγγλόφωνη θεατρική παράσταση «Medea and other friends I made in Athens» παρουσιάζεται φέτος για τέταρτη χρονιά από την πολιτιστική εταιρεία «Κοίλον» στο Webster University Cultural Centre της Πλάκας, την περίοδο Μάιος-Οκτώβριος 2022. Η παράσταση αποτελεί σύνθεση μερικών από τα σπουδαιότερα έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και συγκεκριμένα την «Οδύσσεια» του Ομήρου, τις «Εκκλησιάζουσες» και τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη, την «Μήδεια» του Ευριπίδη, τον «Προμηθέα Δεσμώτη» του Αισχύλου και την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή και αποσκοπεί στη γνωριμία των ξένων κατοίκων και επισκεπτών της ελληνικής πρωτεύουσας με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Σημειώνεται ότι, εξαιτίας της μεγάλης απήχησής της, το καλοκαίρι του 2021 τιμήθηκε με τη διάκριση Travelers Choice Award, από την δημοφιλέστερη πλατφόρμα του είδους Trip Advisor.