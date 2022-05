50ό FVW Workshop Κέρκυρα | Η Ελλάδα στο επίκεντρο της γερμανικής τουριστικής αγοράς

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα πραγματοποιήθηκε φέτος το επετειακό 50o «FVW Travel Talk Workshop», από 8 έως 12 Μαΐου. Το «FVW workshop» αφορά τη γερμανική αγορά και είναι γνωστό για τη δυναμική και τα αποτελέσματά του στον προορισμό από τις προηγούμενες επιτυχημένες διοργανώσεις στη χώρα μας .

Είναι το 10o επαγγελματικό Workshop FVW που πραγματοποιείται στην Ελλάδα και διοργανώνεται ετησίως από την συντακτική ομάδα του FVW Medien (ευρείας εμβέλειας δίκτυο ενημέρωσης της τουριστικής αγοράς Γερμανίας) με προσκεκλημένους εκπρόσωπους μεγάλων T.Os και ταξιδιωτικών γραφείων καθώς και ειδικών ερευνητών/αναλυτών τουρισμού.

Η διοργάνωση υλοποιείται παραδοσιακά πλέον με την υποστήριξη του Ε.Ο.Τ. και των εκάστοτε Περιφερειών, με την ουσιαστική συνδρομή των φορέων του τουρισμού.

Την έναρξη του Workshop πραγματοποίησε η Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. κυρία ‘Αντζελα Γκερέκου, η οποία καλωσόρισε τους περίπου 40 φιλοξενούμενους στο νησί των Φαιάκων.

Στην ομιλία της εστίασε στο ανθρωποκεντρικό μήνυμα της διαφημιστικής καμπάνιας All want is Greece, το οποίο το διατηρείται και το 2022 εμπλουτισμένο συναισθηματικά, παροτρύνοντας τον επισκέπτη να επισκεφτεί τη χώρα και να συμμετέχει ενεργά επιλέγοντας όποια από τις πολλές δυνατότητες βιωματικών μορφών τουρισμού προσφέρει η χώρα καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους. Στο ίδιο πνεύμα της προβολής της χώρας του «ευ ζήν», ακολούθησε η παρουσίαση του έργου του Ε.Ο.Τ. σε επίπεδο στρατηγικής και μάρκετιγκ για το 2022, από την αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Γερμανίας, κα Αρετή Πρίνου.

Στο Workshop συμμετείχαν ο κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Ιονίων Νήσων, ο οποίος ανέλυσε τις προοπτικές των Ιονίων Νήσων στον τομέα του τουρισμού. Ακολούθησε τοποθέτηση σχετικά με την μετά covid εποχή της κυρίας Χριστίνας Τετράδη με τη διπλή της ιδιότητα, αυτή της Αντιπροέδρου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς της Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Ζακύνθου καθώς επίσης και χαιρετισμός της κυρίας Αλεξάνδρας Ανδριώτη εκ μέρους της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας.

Ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με τις πτήσεις στη χώρα και ειδικά στα Ιόνια νησιά με την συμμετοχή της κυρίας Κατερίνας Πολλάτου, ως εκπροσώπου της Fraport και των κ. P. Schwaiger, H. Brix και Benjamin Weidmann, εκπροσώπων των αεροπορικών εταιρειών Condor, Eurowings και Eurowings Discover αντίστοιχα.

Ενδιαφέρουσα παρουσίαση αναλυτικών στοιχείων για τις κρατήσεις που καταγράφονται στη γερμανική αγορά, για την Ελλάδα γενικότερα και τα Ιόνια Νησιά ειδικότερα, έγινε στη συνέχεια από τον κο Roland Gassner, Director Business Development της εταιρείας Travel Data + Analytics. Ακολούθησε πάνελ εκπροσώπων των Tour Operators με την κυρία Doreen Schwebe, Head of Local Product Management Sun & Beach, της TUI, την κυρία Halina Strzyzewska, Group Head of Destination Greece and Cyprus, του FTI Group και τον κο Alexander Trenks, Head of Flight, από την Ferien Touristik/Coral.

Στο πάνελ λοιπών τοπικών φορέων του τουρισμού συμμετείχαν με ενδιαφέροντα σχόλια ο κος Σπύρος Χαλικιόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας, ο κος Μανώλης Θερμός, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λευκάδας και ο κος Ίων Λιναρδάτος, εκπρόσωπος του Δήμου Αργοστολίου Κεφαλονιάς.

Τα πάνελ συζητήσεων του Workshop ολοκληρώθηκαν με την παρουσία τεσσάρων τουριστικών γραφείων και της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Γερμανίας, κυρίας Νικολέτας Λεκανίδη, όπου έγινε αναφορά στην προώθηση της Κέρκυρας στην γερμανική αγορά καθώς και στις θετικές εντυπώσεις που αποκόμισαν οι φιλοξενούμενοι από το νησί.

Κατόπιν ακολούθησαν Β2Β συναντήσεις και επαφές των συμμετεχόντων με τους τοπικούς φορείς.

Στιγμιότυπο από την περιήγηση των συμμετεχόντων στην πόλη της Κέρκυρας

Στο πλαίσιο των εργασιών του Workshop οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πολυτάραχη ιστορία του νησιού, τη διαμόρφωση της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας με το κάστρο, την κεντρική πλατεία Σπιανάδα και το Λιστόν, να ξεναγηθούν στην εκκλησία του πολιούχου της πόλης Άγιο Σπυρίδωνα, στο Μουσείo Μουσικής «Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος» της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας, στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης καθώς και σε σημεία ενδιαφέροντος στο νησί, όπως το παραδοσιακό χωριό Χλωμός, στις μοναδικές παραλίες της Παλαιοκαστρίτσας, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και επισκέψεις σε ξενοδοχειακές μονάδες, ώστε να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες το προσφερόμενο ποιοτικό ξενοδοχειακό προϊόν του νησιού, εντός και εκτός πόλης.

Τα μηνύματα των Γερμανών επαγγελματιών του τουρισμού σε επίπεδο κρατήσεων ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την χώρα. Οι συμμετέχοντες εντυπωσιάστηκαν από την ποικίλη ιστορική και τουριστική πληροφορία που έλαβαν, τα μνημεία και τα αξιοθέατα αλλά και τις γαστρονομικές εμπειρίες που απέκτησαν στο φιλόξενο νησί των Φαιάκων, την Κέρκυρα.