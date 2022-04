ΕΟΤ: Platinum Sponsor στο συνέδριο θρησκευτικού τουρισμού του Economist στα Χανιά

Την οικονομική συμμετοχή του ως Platinum Sponsor στη διοργάνωση του Συνεδρίου θρησκευτικού τουρισμού του Economist, υπό τον τίτλο “Religious Tourism: Encouraging inclusive growth in the era of pandemics”, αποφάσισε ο ΕΟΤ. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου 2022 στα Χανιά.

Οι επιλέξιμες δαπάνες για τον Ε.Ο.Τ. θα αφορούν έξοδα ενοικίασης χώρου, κάλυψη αεροπορικών εισιτηρίων, φιλοξενίας και μεταφοράς υψηλών προσκεκλημένων του Συνεδρίου, φωτογραφική κάλυψη και μεταφραστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον ΕΟΤ, η απόφαση ελήφθη βάσει του γεγονός ότι το εν λόγω Συνέδριο προάγει τη διεθνή εικόνα της χώρας μας και την τουριστική προβολή της Ελλάδος παγκοσμίως, αφού τελεί υπό το έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο όμιλο Economist Group, εστιάζοντας στις μοναδικές αυθεντικές εμπειρίες και πλείστες δυνατότητες που προσφέρει η Ελλάδα στο πεδίο του προσκυνηματικού τουρισμού.

Ταυτόχρονα, η εν λόγω δράση δύναται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού, προσελκύοντας δυνητικούς επισκέπτες από σημαντικές διεθνείς αγορές για τη χώρα μας, καθώς επίσης στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών, αλλά και της περιφερειακής βιώσιμης ανάπτυξης.