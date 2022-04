EOT: Δυναμική προβολή Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής στη Σουηδία

Την τιμητική τους είχαν 8 και 9 Απρίλιου στην Σουηδία η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, που συγκεντρώνουν πλέον το ενδιαφέρον των Σουηδών τουριστικών πρακτόρων για την ένταξη τους στα πακέτα των φετινών διακοπών.

Οι δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις που συμμετείχε ο ΕΟΤ Σκανδιναβίας, ως μέγας χορηγός , σε Γκέτεμπουργκ και Στοκχόλμη ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Θέμα τους: «Ταξίδι, Πολιτισμός, Γαστρονομία, Μουσική». Διοργανώθηκαν από την Εταιρεία Medelhavets Produktion&Events στο Κάστρο του 17ου αιώνα SkansenKronan (https://skansenkronan.se/) του Γκέτεμποργκ την Παρασκευή 08/04/22 και στο Παλάτι Van Der Nootska Palatset (https://vandernootska.se/ ) στην Στοκχόλμη το Σάββατο 09/04/22.

Στο πρώτο σκέλος των παρουσιάσεων ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Σκανδιναβίας κ. Παύλος Μούρμας παρουσίασε αναλυτικά τους προορισμούς, (πολιτιστικά μνημεία, μνημεία UNESCO, αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π) ενώ προβλήθηκαν και τα βίντεο του Ε.Ο.Τ. για Citybreak “Greekend” για την Θεσσαλονίκη καθώς και το “All you want is Greece”. Σημαντική παράμετρος, που τονίσθηκε ιδιαίτερα από τον κ. Παύλο Μουρμα, οι απ’ ευθείας πτήσεις από την Στοκχόλμη για την Θεσσαλονίκη με την Ryanair, που διευκολύνει την δημιουργία ων dynamic packages, με ή χωρίς το κόστος της πτήσης.

Στο σκέλος του πολιτισμού, έγινε παρουσίαση του βιβλίου-μυθιστορήματος «Ουζερί Τσιτσάνης» από τον συγγραφέα του κ. Γεώργιο Σκαμπαρδώνη ο οποίος ήταν προσκεκλημένος στην εκδήλωση από τους διοργανωτές.

Ακολούθησε παρουσίαση της γαστρονομίας της Θεσσαλονίκης από τον κ. Βλαδήμιρο Φουντή, Έλληνα Chef, διακεκριμένο στην Σουηδία και στη συνέχεια έγινε παράθεση δείπνου στους καλεσμένους.

Το μουσικό σκέλος αφορούσε τον Έλληνα συνθέτη Βασίλη Τσιτσάνη και τα τραγούδια του καθώς και τα αφιερωματικά τραγούδια του για την Θεσσαλονίκη και τα οποία παρουσιάσθηκαν από το μουσικό σχήμα που είχε προσκληθεί από την Ελλάδα υπό τον διευθυντή ορχήστρας Γιάννη Παπαζαχαριάκη και την τραγουδίστρια Βιολέτα Ίκαρη.

Πριν την έναρξη της εκδήλωσης στην Στοκχόλμη απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Σουηδία κ. Ανδρέας Φρυγανάς, παρουσία του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Σόλωνα Σάββα, καθώς και ο κ. Βασίλειος Μωυσίδης - Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης εκ μέρους του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα ο οποίος και απηύθυνε μαγνητοσκοπημένο χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους.

Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν τουριστικοί πράκτορες (Trawell Goteborg, Detur Sweden , Don Orient Tours Sweden), οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμπεριλάβουν την Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική στα προγράμματα τους καθώς και Bloggers εξειδικευμένοι στα ταξίδια και στην γαστρονομία.