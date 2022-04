Ά. Γκερέκου: Το «Ευ Ζην» είναι η ελληνική απάντηση στη νέα εποχή του τουρισμού

Την ανάγκη υιοθέτησης αειφόρων πρακτικών στην Οικονομία της Φιλοξενείας, που στις μέρες μας συνιστούν το βασικό προαπαιτούμενο των ταξιδιωτών, τόνισε η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, συμμετέχοντας σήμερα ως επίσημη προσκεκλημένη σε εκδήλωση της Eurobank για την παρουσίαση του προγράμματος «Business Banking Τουρισμός» εν όψει της νέας τουριστικής περιόδου.

Η Πρόεδρος του ΕΟΤ επισήμανε τη συμβολή του συγκεκριμένου βραβευμένου προγράμματος στην υποστήριξη και ενίσχυση των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας. Παράλληλα αναφέρθηκε στην επίσημη εφαρμογή του ΕΟΤ «Visit Greece App», που δίνει τη δυνατότητα δωρεάν προβολής στους επιχειρηματίες του τουρισμού και το οποίο η Eurobank προσφέρει στους πελάτες της στη δέσμη των μη τραπεζικών προνομίων.

Στη συνέχεια, η κα Γκερέκου υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω συνεργειών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο τον μετασχηματισμό του μοντέλου της τουριστικής οικονομίας, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. «Μετά την πανδημία, έχουμε έναν επισκέπτη που επιδιώκει πολύ περισσότερο εμπειρίες στην ύπαιθρο, θέτει ως προτεραιότητα τις διακοπές υγείας και ευεξίας και πέρα από την ασφάλεια αναζητά ηρεμία και αναζωογόνηση» είπε, διευκρινίζοντας: «Όλες αυτές οι ανάγκες του νέου τύπου επισκέπτη συμπυκνώνονται στην έννοια του “Ευ Ζην”, την ολιστική φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων. All you want is Greece, όπως είναι το μήνυμα της καμπάνιας του EOT. Με άλλα λόγια, όλα όσα θέλει ο ταξιδιώτης, όχι μόνο σαν μια τεράστια ποικιλία εμπειριών αλλά σαν εμπειρία που αντιμετωπίζει ως όλον το σώμα, το πνεύμα και την ψυχή».

Τα οφέλη του προσβάσιμου τουρισμού

Αναφερόμενη στον προσβάσιμο τουρισμό, η Πρόεδρος του ΕΟΤ ανάδειξε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρει ο τομέας, καθώς «πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού, για μια πολύ μεγάλη αγορά, που βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα των ευρωπαϊκών πολιτικών, ενισχύεται από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και αποφέρει οφέλη τα οποία ξεπερνούν τις επενδύσεις που απαιτούνται, προκειμένου να πιστοποιηθεί μια τουριστική επιχείρησή ως προσβάσιμη για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες».

Τέλος, περιέγραψε συνοπτικά την στρατηγική του ΕΟΤ για το 2022, λέγοντας ότι, σε συνεργασία με τις 13 Περιφερειακές Αρχές, εστιάζει στην ανάδειξη της Ελλάδας ως απόλυτα ασφαλούς προορισμού, ιδανικού για πολυθεματικές, αυθεντικές, βιωματικές εμπειρίες, σε κάθε περιοχή της χώρας και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Και κατέληξε: «Είναι η ώρα να επαναπροσδιορίσουμε τι είναι αυτό που τελικά μας καθιστά ανταγωνιστικούς. Στις κρίσιμες εποχές που ζούμε, ο τουρισμός είναι όπλο ειρήνης, οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας για την πατρίδα μας. Είμαι σίγουρη πως όλοι μαζί με συνέργεια, συνέπεια συντονισμό θα αναδείξουμε την Ελλάδα σε παγκόσμιο κέντρο αειφόρου, αναζωογονητικού τουρισμού».