EOT: Το βίντεο της καμπάνιας "Greece DOES have a Winter" σε 10 διεθνή φεστιβάλ τουριστικών ταινιών

Τη συμμετοχή του βίντεο «Greece DOES have a Winter» σε δέκα Διεθνή Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών 2022, έπειτα από πρόκληση της Διεθνούς Επιτροπής CIFFT (International Committee of Tourism Film Festivals), αποφάσισε η ΕΟΤ.

Τα Φεστιβάλ, ανάμεσα στα οποία είναι και το Amorgos Tourism Film Festival, διοργανώνονται υπό την εποπτεία της Επιτροπής CIFFT και είναι τα ακόλουθα...

New York Film Festivals - Λας Βέγκας, ΗΠΑ

Cannes Corporate Media & TV Awards - Κάννες, Γαλλία

US International Awards - Λος Άντζελες, ΗΠΑ

Japan World’s Tourism Film Festival - Αομόρι, Ιαπωνία

Terres Travel Festival - Films & Creativity - Τορτόζα, Ισπανία

International Tourism Film Festival Africa - Κέιπ Τάουν, Ν. Αφρική

Amorgos Tourism Film Festival - Αμοργός, Ελλάδα

ART&TUR International Tourism Film Festival – Ourem, Πορτογαλία

Zagreb TourFilm Festival - Ζάγκρεμπ, Κροατία

Silafest - Veliko Gradiste, Σερβία

Ο ΕΟΤ αποφάσισε την ανάθεση στη Διεθνή Επιτροπή CIFFT με έδρα τη Βιέννη της προώθησης του εν λόγω βίντεο και την κάλυψη όλων των τελών συμμετοχής στους διαγωνισμούς καθώς και της ενημέρωσης του ΕΟΤ για τα αποτελέσματα & τους νικητές.