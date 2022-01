Ψηφιακή δράση ΕΟΤ: Δυναμική προβολή της πρωτοχρονιάτικης Αθήνας στο κινεζικό κοινό

Με εικόνες από διάφορα σημεία της Αθήνας, όπως το Σύνταγμα, την Ακρόπολη και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, υποδέχτηκε τη νέα χρονιά το κινεζικό κοινό, που παρακολούθησε την πρωτοχρονιάτικη καμπάνια του δημοφιλέστερου κινεζικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης Wechat με πάνω από 1,2 δις ενεργούς χρήστες.



Η καμπάνια με τίτλο «New Year around the World with Wechat» μεταδόθηκε σε live streaming μέσω της πλατφόρμας Wechat Channels με στόχο την προβολή των εορτασμών για την αλλαγή του χρόνου σε 14 δημοφιλείς στο κινέζικο κοινό προορισμούς από όλον τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα.



Την ελληνική συμμετοχή συντόνισε η Υπηρεσία ΕΟΤ Κίνας και σε αυτήν έλαβαν μέρος οι αδερφές Ερωτοκρίτου, γνωστές ως «Greek Twins», τα μέλη του Sino-Hellenic Performing Arts Alliance και το ελληνοκινεζικό μουσικό συγκρότημα Katharsis.



Η μετάδοση από την Αθήνα διήρκεσε συνολικά 45΄ (από τις 23:27 της 31ης Δεκεμβρίου έως τις 00:12 της 1ης Ιανουαρίου, ώρα Ελλάδας) και εκτός από το Wechat Channels προβλήθηκε επίσης από τον επίσημο λογαριασμό του ΕΟΤ στο Wechat. Συνολικά η καμπάνια και οι live μεταδόσεις συγκέντρωσαν περισσότερα από 3,145 εκατ. views.



Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2021 ο ΕΟΤ έλαβε το βραβείο «Wechat Channels Creator Plan» για τη χρήση βέλτιστων πρακτικών αξιοποίησης της υπηρεσίας Wechat Channels ως μέσο προωθητικών ενεργειών στον τομέα του τουρισμού.