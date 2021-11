Δ.Φραγκάκης | Οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας για τον ελληνικό τουρισμό

Την αποτίμηση της τουριστικής περιόδου του 2021 αλλά και τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού για το επόμενο διάστημα παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, μιλώντας σήμερα στο 3o Συνέδριο Nextisnow 2021: «Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές».

Το Συνέδριο πραγματοποιείται στην Αθήνα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής, με συνδιοργανωτές την Next is Now και την Dome Consulting και σε αυτό συμμετέχουν κορυφαίοι κυβερνητικοί και κρατικοί αξιωματούχοι, φορείς του τουριστικού κλάδου από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και ελληνικές και ξένες τουριστικές επιχειρήσεις.

Ο κος Φραγκάκης επισήμανε ότι κατά το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 τα έσοδα της Ελλάδας από τον τουρισμό έφτασαν το 55% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (8,7 δις έναντι 16 δις του 2019 και 3,6 δις του 2020), υπερβαίνοντας τον στόχο του 50% που είχε θέσει η κυβέρνηση την Άνοιξη. Όπως ανέφερε, η χώρα μας πέτυχε το αποτέλεσμα αυτό για δύο λόγους:

• Πρώτον, επειδή είχε ξεκάθαρο σχέδιο για το άνοιγμα και τη λειτουργία του τουρισμού, όπως π.χ. την έγκαιρη ανακοίνωση ανοίγματος, τη στοχευμένη επικοινωνία του μηνύματος μας, το ψηφιακό πιστοποιητικό που ήταν πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις ταξιδιωτικές διαδικασίες και την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων και εργαζόμενων, και

• Δεύτερον εξαιτίας του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, οι θεσμικοί φορείς (ΣΕΤΕ, ΞΕΕ, ΠΟΞ, HATTA, Ενώσεις Ξενοδόχων κ.ά.) και η Αυτοδιοίκηση A΄ και Β΄ βαθμού «έβαλαν πλάτη» για να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο.

«Η Ελλάδα αντιμετωπίζεται από τον διεθνή τύπο ως παράδειγμα διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης στον τομέα του τουρισμού» σημείωσε ο ΓΓ ΕΟΤ και συμπλήρωσε: «Πολλές χώρες μάς έχουν επίσης ως παράδειγμα και ζητούν την τεχνογνωσία μας. Καταφέραμε να ανοίξουμε με ασφάλεια και να κρατήσουμε την σεζόν μέχρι τα μέσα του Νοεμβρίου. Τα καταφέραμε όλοι μαζί και αυτή η ενότητα του κλάδου απέναντι σε έναν στόχο είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη για το μέλλον».

Ο κος Φραγκάκης αναφέρθηκε ακόμα στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, τονίζοντας πως παρά τα θετικά αποτελέσματα της σεζόν 2021 θα έχουμε δύσκολο χειμώνα και έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τον αυξημένο ανταγωνισμό της επόμενης 5ετίας. Για τον λόγο αυτό οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και χρειάζεται:

• Προστασία των φυσικών πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος και λειτουργία της αγοράς με σεβασμό στο περιβάλλον με στόχο έως το 2030 τη βιωσιμότητα,

• Ενίσχυση των δημόσιων υποδομών στους τουριστικούς προορισμούς σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και κίνητρα για βελτίωση και των ιδιωτικών υποδομών στους κλάδους της φιλοξενίας και των μεταφορών, και

• Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της τουριστικής εκπαίδευσης ειδικά για στελέχη του τουρισμού.

«Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων τουριστικών προορισμών του κόσμου. Έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι υπήρξαν οραματιστές και πρωτοπόροι στον τομέα του τουρισμού και κατάφεραν η χώρα μας να πρωταγωνιστεί. Και είμαστε υπερήφανοι γι΄ αυτό, όπως και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε την υγειονομική κρίση. Αποδείξαμε ότι είμαστε για τα δύσκολα και με την ίδια αποτελεσματικότητα θα ανταποκριθούμε και στην επόμενη μέρα ώστε να κερδίσουμε και αυτό το κρίσιμο στοίχημα» κατέληξε ο κος Φραγκάκης.