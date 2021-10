ΕΟΤ: Εγκρίθηκε πρόγραμμα συνδιαφήμισης με τις Delta Airlines, United Airlines και Air Canada - Τι περιλαμβάνει

Mε απόφαση του ΕΟΤ εγκρίνεται το πρόγραμμα συνδιαφήμισης της Υπηρεσίας ΕΟΤ ΗΠΑ, με τις Αεροπορικές Εταιρείες Delta Airlines, United Airlines και Air Canada, που θα υλοποιηθεί με μέσα και χρήματα των αντισυμβαλλόμενων Αεροπορικών Εταιρειών.

Η οικονομική συμμετοχή του ΕΟΤ ανέρχεται σε ποσοστό έως 50% της συνολικής επένδυσης, ύψους $991.785, ή € 911.795,45, ήτοι σε Τετρακόσιες Πενήντα Χιλιάδες Δολάρια Αμερικής ($450,000.00) ή Τετρακόσιες Εννέα Χιλιάδες Ενενήντα Πέντε Ευρώ και Ενενήντα λεπτά (€409.090,90), πλέον ΦΠΑ 24% ποσού ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα ενός ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (€98.181,81), o οποίος αποδίδεται στην Ελλάδα και υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο ΕΟΤ, καθώς και επιπλέον ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) για συναλλαγματικές διαφορές και τραπεζικά έξοδα της Υπηρεσίας ΕΟΤ Αμερικής.

Η συνολική επιβάρυνση ΕΟΤ ανέρχεται στο ποσό των €512.272,71 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συναλλαγματικών διαφορών.

Το εγκρινόμενο πρόγραμμα συνδιαφήμισης, όπως διαμορφώθηκε μετά από σχετική πρωτοβουλία και πρόσκληση των αντισυμβαλλομένων, κρίνεται ως συμφέρον για τον ΕΟΤ, αλλά και το Δημόσιο συμφέρον γενικότερα και έχει αναλυτικά ως εξής:

1. Συνεργασία με την Delta Vacations της αεροπορικής εταιρείας Delta Airlines

Η εταιρία Delta Vacations αποτελεί τμήμα της αεροπορικής εταιρίας Delta Airlines, και συγκεκριμένα αποτελεί την πλατφόρμα μέσω τις οποίας οι ταξιδιώτες μπορούν να προβούν σε κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων τους αλλά και ταξιδιωτικών πακέτων. Η Delta Airlines προσφέρει απευθείας πτήσεις προς την Αθήνα από τη Νέα Υόρκη και την Ατλάντα, με εσωτερικές συνδέσεις από 44 και 143 πόλεις των ΗΠΑ αντίστοιχα.

Αν και προς το παρόν τα δρομολόγια είναι εποχιακά, η εταιρία εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει την προσφορά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Οι προτεινόμενες ενέργειες της εν λόγω διαφημιστικής πρότασης θα υλοποιηθούν εντός της περιόδου Οκτωβρίου 2021 - Φεβρουαρίου 2022 και περιλαμβάνουν ενέργειες που απευθύνονται αφενός στην ενημέρωση και επιμόρφωση των ταξιδιωτικών συμβούλων της εταιρίας (newsletters, webinar, landing pages, destination content κτλ), οι οποίοι αριθμούν σε 75 χιλιάδες περίπου, αφετέρου σε νέους και επαναλαμβανόμενους καταναλωτές, με εκτιμώμενες θεάσεις των διαφημιστικών ενεργειών που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια την εβδομάδα.

Η συνολική αξία του εν λόγω προγράμματος συνδιαφήμισης θα ανέλθει στο ποσό των $400.000 ή €363.636,36, ενώ η οικονομική συμμετοχή του ΕΟΤ θα ανέλθει σε ποσοστό 50% ήτοι στο ποσό των $200.000 ή €181.818,8 άνευ ΦΠΑ, (ισοτιμία υπολογισμού €1 = USD 1.10).

2. Συνεργασία με την Ink Publishing της αεροπορικής εταιρείας United Airlines

Η εταιρεία Ink Publishing είναι ο αποκλειστικός εκδότης του επίσημου περιοδικού Hemispheres της αεροπορικής εταιρίας United Airlines (www.hemispheresmag.com) και της πλατφόρμας Navigator, η οποία χρησιμοποιεί πληροφορίες από την επισκεψιμότητα της united.com από υπολογιστή ή και κινητό.

Το περιοδικό εκδίδεται σε 500.000 αντίτυπα κάθε μήνα, τα οποία είναι ελεύθερα διαθέσιμα σε όλες τις αεροπορικές πτήσεις της εταιρίας United Airlines, και σε όλες τις καμπίνες θέσεων (πρώτη θέση, business, οικονομική), ενώ 3.000 αντίτυπα διατίθενται στα United Club Lounges των αεροδρομίων. H εταιρία United Airlines για το έτος 2021 έχει δύο εποχιακές απευθείας πτήσεις προς Αθήνα, από το αεροδρόμιο Dulles της αμερικανικής πρωτεύουσας Ουάσινγκτον και από το αεροδρόμιο Newark στο Νιού Τζέρσεϋ. Ο αριθμός των επιβατών εκτιμάται σε περισσότερα από 14 εκατομμύρια μηνιαίως.

Η πρόταση της εταιρίας περιλαμβάνει διαφημιστικές ενέργειες που απευθύνονται στους καταναλωτές και στοχεύουν στην προβολή της Ελλάδας είτε μέσω άρθρων, είτε μέσω διαφημιστικών καταχωρήσεων στο έντυπο περιοδικό και στην ιστοσελίδα United.com, που θα υλοποιηθούν εντός της περιόδου Οκτωβρίου 2021 - Φεβρουαρίου 2022.

Η συνολική αξία του εν λόγω προγράμματος συνδιαφήμισης θα ανέλθει στο ποσό των $356.785, ή €324.350, ενώ η οικονομική συμμετοχή του

ΕΟΤ θα ανέλθει σε ποσοστό περίπου 42%, ήτοι στο ποσό των $150.000 ή €136.363,63 άνευ ΦΠΑ, (ισοτιμία υπολογισμού €1 = USD 1.10).

Αναλυτικά οι ενέργειες έχουν ως εξής:

 Έντυπη δισέλιδη καταχώριση, Premium καταχώριση στην εσωτερική σελίδα του εξώφυλλου (Double Page Spread, Premium Inside front cover) στο τεύχος Νοεμβρίου του περιοδικού Hemispheres (Media value $151,875)

 Έντυπη δισέλιδη καταχώριση (Double Page Spread) στο τεύχος Δεκεμβρίου του περιοδικού Hemispheres (Media value $151,875)

 100,000 στοχευμένα impressions σε επιβάτες της United Airlines. Η στόχευση απευθύνεται σε επισκέπτες της ιστοσελίδας United.com, οι οποίοι αναζητούν πτήσεις προς την Ελλάδα, την Τουρκία και άλλους μεσογειακούς προορισμούς. Όλες οι εμφανίσεις των διαφημιστικών προβολών θα

πραγματοποιηθούν εντός του χρονικού διαστήματος 1 Δεκεμβρίου 2021 - 28 Φεβρουαρίου 2022. (Media value $1,500)

 Editorial στο τεύχος Δεκεμβρίου 2021 ή Ιανουαρίου 2022 με έμφαση στον ελληνικό πολιτισμό και σχέδιο (media value is $67,560)

o Το Editorial θα περιλαμβάνει ολοσέλιδο άρθρο στο hemisppheresmag.com κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2021 ή Ιανουαρίου 2022.

3. Συνεργασία με την Air Canada Vacations της αεροπορικής εταιρείας Air Canada

Η Air Canada Vacations, αποτελεί τμήμα της αεροπορικής εταιρίας Air Canada, και συγκεκριμένα προωθεί και διαχειρίζεται τις κρατήσεις των αεροπορικών εισιτηρίων και ταξιδιωτικών πακέτων που προωθούνται από τον αερομεταφορέα. Η αεροπορική εταιρία του Καναδά μόλις τον προηγούμενο μήνα ανακοίνωσε την επανεκκίνηση των απευθείας πτήσεων προς την Αθήνα με αυτές να πραγματοποιούνται από τα δύο διεθνή αεροδρόμια της χώρας, με 5 πτήσεις την εβδομάδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και 4 εβδομαδιαίες πτήσεις έπειτα από το αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο και 5 πτήσεις και 3 αντίστοιχα για τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, από το αεροδρόμιο Trudeau του Μόντρεαλ.

Η επισκεψιμότητα του aircanadavacations.com εκτιμάται σε 639 χιλιάδες μοναδικούς χρήστες μηνιαίως με 9 εκατομμύρια θεάσεις σελίδων. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες στη βάση δεδομένων που λαμβάνουν τα newsletters της εταιρίας είναι 390 χιλιάδες, ενώ οι ακόλουθοι στα κοινωνικά δίκτυα αριθμούν τους 248 χιλιάδες συνολικά.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα συνδιαφήμισης θα είναι διάρκειας έξι εβδομάδων και θα υλοποιηθεί εντός της περιόδου Οκτωβρίου 2021 - Φεβρουαρίου 2022 και απευθύνεται σε καταναλωτές ηλικίας 35+ κυρίως των αγορών του Οντάριο και του Κεμπέκ, οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον για τη διαφορετική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση της γνώσης για τον προορισμό και κατ’ επέκταση αύξηση των πωλήσεων και των τουριστικών εκροών από τον Καναδά προς την Ελλάδα. Το πρόγραμμα αποτελείται από μείγμα ενεργειών στα κοινωνικά δίκτυα, ψηφιακές διαφημιστικές καταχωρήσεις και σε ενημερωτικά emails προς καταναλωτές αλλά και προς ανεξάρτητους ταξιδιωτικούς πράκτορες προς επιμόρφωσή τους.

Η συνολική αξία του εν λόγω προγράμματος συνδιαφήμισης θα ανέλθει στο ποσό των $238.000, ή €216.363,63, ενώ η οικονομική συμμετοχή του ΕΟΤ θα ανέλθει σε ποσοστό 42%, ήτοι στο ποσό των $100.000 ή €90.909,09 άνευ ΦΠΑ, (ισοτιμία υπολογισμού €1 = USD 1.10).