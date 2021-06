ΕΟΤ: Διεθνής προβολή της σύγχρονης Ελλάδας μέσα από τον πολιτισμό της 

Ένα μοναδικό μουσικό θέαμα που αναδεικνύει παγκοσμίως την ιστορική και φυσική ομορφιά της Ελλάδας και αποτελεί μέρος της καμπάνιας προώθησης της χώρας στο εξωτερικό από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, απόλαυσε το αθηναϊκό κοινό χθες το βράδυ στο «Cine Ψυχικό».

Πρόκειται για την μαγνητοσκοπημένη συναυλία του Γιώργου Περρή με τίτλο «A Sunset In Greece», ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός καθώς είναι η πρώτη φορά που παράγεται στη χώρα μας τέτοιου είδους τηλεοπτικό προϊόν, η οποία διοργανώθηκε από την εταιρεία Pure Art με την υποστήριξη του ΕΟΤ στο ναό της Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, προκειμένου να προβληθεί από τον Ιούνιο 2021 έως και τον Ιούνιο 2022 σε εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ (από το κρατικό κανάλι PBS) και άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Γερμανία.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, επισήμανε ότι η τηλεοπτική συναυλία του Γ. Περρή προσφέρει «τη σύνδεση του κλασικού πολιτισμού με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, την εξωστρέφεια και την διεθνή απήχηση, που μόνο ένας ερμηνευτής με διεθνή καριέρα όπως ο Γιώργος Περρής μπορεί να εξασφαλίσει, καθώς και την παραγωγή και αξιοποίηση του υλικού ως μέρους της συνολικής διεθνούς καμπάνιας προβολής της χώρας η οποία ήδη έχει ξεκινήσει σε Ευρώπη και Αμερική». Ταυτόχρονα, όπως τόνισε, τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν «να ξεπεράσουμε αγκυλώσεις και στεγανά που επικρατούσαν για χρόνια και μας κρατούσαν πίσω και να περάσουμε πλέον στην εποχή που τα μνημεία μας δεν θα στέκονται βουβά και σκοτεινά αλλά θα πάρουν ζωή και χρώμα. Θα γεμίσουν μουσική και θα ταξιδέψουν παντού την εικόνα της χώρας μας και κυρίως το μήνυμα ότι η Ελλάδα αλλάζει».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Περρής ευχαρίστησε «πρωτίστως τον κο Φραγκάκη, που αμέσως πίστεψε στο όραμα μου για το πώς μπορούμε να προβάλλουμε την Ελλάδα μέσα από την ταυτότητα του πολιτισμού της» και σημείωσε: «Ήταν μία εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία καθώς έπρεπε να τηρήσουμε κατά γράμμα ό,τι μας υπέβαλλε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιά και Νήσων, από σεβασμό προς το μνημείο πάνω από όλα. Το δέος που αισθανθήκαμε όσοι ήμασταν εκεί στο γύρισμα της συναυλίας δεν περιγράφεται, είναι πέρα από εμάς και γι’ αυτό οφείλουμε τα μνημεία να τα τιμούμε αλλά και να επιτρέπουμε να περνάει μέσα από το πνεύμα μας και το σώμα μας η διαχρονικότητα τους άφοβα, πάντα ωστόσο με τον απόλυτο σεβασμό».

Στη συναυλία, ο Γιώργος Περρής ερμήνευσε κομμάτια από τον τελευταίο δίσκο του, σε μουσική Ευανθίας Ρεμπούτσικα και στίχους Λίνας Νικολακοπούλου, καθώς και τραγούδια-ύμνους του διεθνούς ρεπερτορίου στα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά, που κινούνται στις θεματικές της ελπίδας, της αγάπης, της ειρήνης και της ενότητας. Τραγούδια όπως τα «I will wait for you», «Somewhere» και «I have a dream», είναι ενορχηστρωμένα με έντονο ελληνικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας την παγκοσμιότητα της Ελλάδας.

Συνοδοιπόροι του Γ. Περρή σε αυτό το εγχείρημα ήταν ο Μάριος Φραγκούλης, με τον οποίο ερμήνευσαν δύο crossover τραγούδια, καθώς και η Ε. Ρεμπούτσικα που συνόδευσε με τις μελωδίες της.

Το τηλεοπτικό αφιέρωμα σκηνοθέτησε Κλαίρη Φαφούτη και διανθίζεται με εικόνες, οι οποίες προβάλλουν το αρχαίο κάλλος και την ελληνική φύση, καθώς και με κείμενα που έχει επιμεληθεί η Λίνα Νικολακοπούλου.

Στη χθεσινή εκδήλωση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Κωνσταντίνος Ζήκος, εκπρόσωποι τουριστικών φορέων, καθώς και στελέχη του ΕΟΤ και του Υπουργείου Τουρισμού.

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Ίνα Ταράντου.

Το PBS είναι το πιο ισχυρό κρατικό αμερικανικό κανάλι με έμφαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το πρώτο αφιέρωμα του κ. Γιώργου Περρή στο PBS από το θρυλικό θέατρο Lincoln Center της Νέας Υόρκης άγγιξε ποσοστό τηλεθέασης της τάξεως του 48%, φτάνοντας τους 136 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ το δεύτερο αφιέρωμα του από το Ηρώδειο έφτασε ποσοστό τηλεθέασης 37% και 102 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Το τηλεοπτικό αφιέρωμα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακές πλατφόρμες διεθνούς εμβέλειας, ενώ κυκλοφορεί και σε περιορισμένο αριθμό DVD και CD.

Tο προωθητικό βίντεο της συναυλίας

• 1 min. version:

https://www.dropbox.com/s/93873neygfueiw5/EOT%2060%20sec.mp4?dl=0

• 5 min. version:

https://www.dropbox.com/s/pk9k9c8yjwc4nz0/VIDEO%20EOT_H264_4k.mp4?dl=0