Choose ΑΕ και McCann-Erickson στην τελική φάση του διαγωνισμού του ΤΕΕ για το «Rebranding της Ελλάδας»

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο διεθνής διαγωνισμός για την «Τουριστική προώθηση και προβολή της Ελλάδας – Rebranding», με αντικείμενο τη διαχείριση προορισμών. Σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), δύο εταιρείες περνούν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης, ενώ μία προσφορά απορρίφθηκε για λόγους μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της διακήρυξης (ΑΔΑ: 9ΤΗ946Ψ842-ΤΞΙ).

Οι τρεις προσφορές που κατατέθηκαν

Στη διαγωνιστική διαδικασία υποβλήθηκαν τρεις προσφορές:

CHOOSE Α.Ε. Ολικής Επικοινωνίας

McCann-Erickson Διαφημιστική Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Ένωση NEXT COM Α.Ε. – ESSENCEMEDIACOM Ελλάδος Μ.Ε.Π.Ε.

Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών φακέλων, η Επιτροπή Αξιολόγησης έκρινε πλήρεις και σύμφωνες με τη διακήρυξη τις προσφορές των εταιρειών CHOOSE και McCann-Erickson, ενώ απέρριψε την ένωση NEXT COM – ESSENCEMEDIACOM λόγω ελλείψεων σε υποχρεωτικά πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ 1435:2009, ISO 27001:2013, ISO 14001:2015).

Η τεχνική αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών βασίστηκε σε πέντε κριτήρια:

Κατανόηση απαιτήσεων του έργου και στρατηγική τοποθέτηση

Στρατηγική επικοινωνίας και δημιουργική ιδέα

Διαφημιστική στρατηγική και πλάνο μέσων

Στρατηγική social media για το VisitGreece

Στελέχωση και οργάνωση ομάδας έργου

Στο πλαίσιο αυτό, η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής:

McCann-Erickson: 123,45 μονάδες

CHOOSE Α.Ε.: 115,85 μονάδες

Η McCann-Erickson ξεχώρισε για την ανάλυση της διεθνούς αγοράς, τη δημιουργία ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας με έμφαση στη Γερμανία, καθώς και για την καινοτόμο social media προσέγγιση που περιλαμβάνει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και προσαρμοσμένα ψηφιακά εργαλεία.

Η CHOOSE Α.Ε., από την άλλη πλευρά, παρουσίασε ολοκληρωμένο σχέδιο για την τουριστική τοποθέτηση της Ελλάδας, με έμφαση στην κατανόηση των αναγκών της αναθέτουσας αρχής, στρατηγική επικοινωνίας που περιλάμβανε τρεις εναλλακτικές δημιουργικές προτάσεις, καθώς και ενισχυμένη στελέχωση της ομάδας έργου

Η σημασία του έργου

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» (MIS 5150755) και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0. Στόχος είναι η ανανέωση της τουριστικής ταυτότητας της χώρας και η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού, με έμφαση:

στη διεύρυνση των αγορών,

στην προβολή θεματικών μορφών τουρισμού,

στην επέκταση της τουριστικής περιόδου πέρα από το καλοκαίρι,

στην αύξηση της μέσης δαπάνης και διαμονής των επισκεπτών.

Τα επόμενα βήματα

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η διαδικασία συνεχίζεται με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, προκειμένου να αναδειχθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η τελική επιλογή του αναδόχου θα σηματοδοτήσει την εκκίνηση ενός από τα πλέον κρίσιμα έργα για την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, καθώς το «Rebranding της Ελλάδας» φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο εθνικό εργαλείο προβολής και τουριστικού μάρκετινγκ για την επόμενη δεκαετία.

Η αναμέτρηση για το μεγάλο έργο του ελληνικού τουρισμού συνεχίζεται πλέον ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις της διαφημιστικής αγοράς. Η McCann-Erickson και η CHOOSE Α.Ε. θα αναμετρηθούν στο οικονομικό σκέλος, με τον ανάδοχο που θα προκύψει να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη νέα ταυτότητα της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού.

Η απόφαση αυτή θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η χώρα για την τουριστική της προβολή τα επόμενα χρόνια, με στόχο να ενισχυθεί η παρουσία της σε παραδοσιακές και νέες αγορές, και να ανταγωνιστεί δυναμικά προορισμούς όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Τουρκία.

















