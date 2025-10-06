Γιώργος Πελεκανάκης | Πλέγμα μέτρων για το ελλειμμα εργαζομένων στον τουρισμό

Την ανάγκη υιοθέτησης άμεσων και συντονισμένων μέτρων για να καλυφθεί το προβλεπόμενο έλλειμμα εργαζομένων στον ελληνικό τουρισμό επισημαίνει ο Γιώργος Πελεκανάκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων καταθέτοντας σε ανάρτηση του συγκεκριμένες προτάσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

επένδυση στην εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση, ώστε οι εργαζόμενοι να αποκτούν δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη τουριστική βιομηχανία,

κίνητρα για την ένταξη νέων, γυναικών και ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και την αξιοποίηση ατόμων με αναπηρία,

σχέδιο επαναπατρισμού Ελλήνων επαγγελματιών και οργανωμένη προσέλκυση προσωπικού από τρίτες χώρες,

αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας με καλύτερους μισθούς, πλήρη ασφάλιση και προοπτικές εξέλιξης,

αξιοποίηση της τεχνολογίας και της αυτοματοποίησης για την αποφόρτιση θέσεων ρουτίνας,

προβολή του τουριστικού επαγγέλματος μέσα από καμπάνιες ενημέρωσης, ώστε να γίνει πιο ελκυστικό στις νεότερες γενιές.

Αφορμή για την παρέμβαση αποτέλεσε το δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή (Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025), σύμφωνα με το οποίο, έως το 2035, ο ελληνικός τουρισμός θα αντιμετωπίσει έλλειμμα περίπου 290.000 εργαζομένων.

Η πρόβλεψη αποδίδεται σε παράγοντες όπως η γήρανση του εργατικού δυναμικού, η μετανάστευση νέων επαγγελματιών, η εποχικότητα της απασχόλησης, οι χαμηλές αποδοχές σε σύγκριση με άλλες χώρες και η αυξημένη ζήτηση που δημιουργούν νέες υποδομές, όπως το αεροδρόμιο στο Καστέλι Κρήτης.

.