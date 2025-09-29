Σύνοδος WTTC στη Ρώμη: Κυβερνήσεις και κολοσσοί του τουρισμού χαράζουν τον παγκόσμιο οδικό χάρτη

Στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού χάρτη βρέθηκε σήμερα η 25η Σύνοδος Κορυφής του World Travel & Tourism Council (WTTC), με τη διοργάνωση του εμβληματικού Global Leaders’ Dialogue. Η συνάντηση συγκέντρωσε υπουργούς Τουρισμού και επικεφαλής κολοσσών της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας, με στόχο την αναζήτηση κοινών λύσεων απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις του κλάδου.

Η εναρκτήρια τοποθέτηση ανήκε στη μεταβατική CEO του WTTC, Gloria Guevara, και στην Υπουργό Τουρισμού της Ιταλίας, Daniela Santanchè, οι οποίες τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του τουρισμού.

Ευρώπη: Μαθήματα για τον κόσμο

Η πρώτη συνεδρίαση ανέδειξε τη διαρκή ελκυστικότητα της Ευρώπης, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό διεθνώς. Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση Οικονομικών Επιπτώσεων του WTTC, το 2025 ο τουρισμός στην Ευρώπη αναμένεται να συνεισφέρει 2,6 τρισεκατομμύρια ευρώ στο ΑΕΠ – το 10% της ηπείρου – και να στηρίξει 41,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν:

Στις στρατηγικές διαφοροποίησης της Ευρώπης έναντι ανταγωνιστικών περιοχών.

Στην ισορροπία καινοτομίας και αυθεντικότητας με στόχο τη βιωσιμότητα.

Στη διαχείριση του πολύπλοκου πλαισίου διακυβέρνησης της Ε.Ε.

Παρουσιάστηκαν επίσης παραδείγματα πρωτοποριακών πρωτοβουλιών βιωσιμότητας και νέων μοντέλων διαχείρισης προορισμών.

Προς μια εμπειρία «seamless travel»

Η δεύτερη συνεδρίαση αφιερώθηκε στην ελεύθερη και απρόσκοπτη μετακίνηση ταξιδιωτών. Οι παρεμβάσεις ανέδειξαν τον κρίσιμο ρόλο των πολιτικών θεωρήσεων, της διαχείρισης συνόρων και της βιομετρικής τεχνολογίας.

Μεταξύ των προτάσεων:

Υιοθέτηση e-visas και βιομετρικής ταυτοποίησης.

Ολοκληρωμένα συστήματα πληρωμών και συνδεσιμότητας.

Προσαρμοσμένες λύσεις για νέες γενιές ταξιδιωτών και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Οι ομιλητές κάλεσαν κυβερνήσεις και επιχειρήσεις να συνεργαστούν στενότερα για την εφαρμογή ψηφιακών λύσεων που θα βελτιώσουν την ταξιδιωτική εμπειρία σε όλα τα στάδια – από τον προγραμματισμό έως την άφιξη.

Συλλογική δράση και κοινή ευθύνη

Το βασικό συμπέρασμα του Διαλόγου ήταν η ανάγκη συλλογικής δράσης. Όπως τόνισε η Gloria Guevara: «Από τα μαθήματα της Ευρώπης στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα, μέχρι τις παγκόσμιες λύσεις για το seamless travel, είναι ξεκάθαρο ότι μέσα από συνεργασίες απελευθερώνουμε το πλήρες δυναμικό του τομέα».

Η συζήτηση διεξήχθη με τη συμμετοχή ηγετικών στελεχών διεθνών κολοσσών (Accor, Hilton, The Travel Corporation, VFS Global κ.ά.) και υψηλόβαθμων πολιτικών εκπροσώπων από την Ιταλία, Μάλτα, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Ιαπωνία, Τουρκία και τις Μπαχάμες, μεταξύ άλλων.

Η 25η Σύνοδος του WTTC φιλοξενείται σε συνεργασία με το ιταλικό Υπουργείο Τουρισμού, τον εθνικό οργανισμό ENIT, τον Δήμο Ρώμης και την Περιφέρεια Λάτσιο, ενώ την υποστηρίζουν κορυφαίοι διεθνείς εταίροι του κλάδου.