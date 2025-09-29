WTTC Global Summit στη Ρώμη: Η Ευρώπη στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουρισμού

Η Ευρώπη παραμένει η «καρδιά» του παγκόσμιου τουρισμού, σύμφωνα με τη νέα έκθεση που παρουσίασε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC) στο 25ο Παγκόσμιο Συνέδριό του, που πραγματοποιείται στη Ρώμη. Πέντε από τις δέκα ισχυρότερες αγορές Τουρισμού και Ταξιδιών παγκοσμίως, με κριτήριο τη συμβολή τους στο ΑΕΠ, βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η επιστροφή της διοργάνωσης στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά την πανδημία υπογραμμίζει τη διαχρονική πρωτοκαθεδρία της περιοχής. Η Ιταλία, οικοδέσποινα του Συνεδρίου και μέλος του G7, αναδεικνύεται σε ηγετική δύναμη, μετά και τη φιλοξενία της πρώτης συνάντησης Υπουργών Τουρισμού του G7 πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο τομέας Τουρισμού και Ταξιδιών της Ιταλίας συνεισέφερε 248,3 δισ. δολάρια στην οικονομία το 2024, με ώθηση από τις διεθνείς αφίξεις και τον ισχυρό κλάδο συνεδρίων και εκδηλώσεων. Η Γερμανία, τρίτη ισχυρότερη αγορά παγκοσμίως, κατέγραψε 525 δισ. δολάρια, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο, παρά την απώλεια 2,2 δισ. λιρών από δαπάνες διεθνών επισκεπτών, πρόσθεσε 367 δισ. δολάρια στο ΑΕΠ του. Η Γαλλία διατήρησε την πρωτιά ως ο πιο δημοφιλής προορισμός στον κόσμο, με έσοδα 289 δισ. δολαρίων, και η Ισπανία, δεύτερη σε επισκεψιμότητα διεθνώς, σημείωσε 270 δισ. δολάρια.

Η Γκλόρια Γκεβάρα, προσωρινή CEO του WTTC, τόνισε:

«Οι αριθμοί αυτοί διηγούνται μια ιστορία δύναμης και προοπτικής. Οι ΗΠΑ παραμένουν η μεγαλύτερη αγορά, η Κίνα επιστρέφει δυναμικά, η Ευρώπη προπορεύεται, και προορισμοί σε Μέση Ανατολή, Ασία και Αφρική καταγράφουν ρεκόρ ανάπτυξης».

Η ίδια προέβλεψε ότι το 2025 ο παγκόσμιος τομέας θα συνεισφέρει 2,1 τρισ. δολάρια στην οικονομία, ξεπερνώντας κατά 164 δισ. δολάρια το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του 2019.

Οι ισχυρότερες αγορές παγκοσμίως

ΗΠΑ: 2,6 τρισ. δολάρια το 2024, με κυριαρχία της εγχώριας αγοράς, αλλά ανησυχίες για επιβράδυνση στις διεθνείς αφίξεις.

Κίνα: 1,64 τρισ. δολάρια το 2024, με πρόβλεψη εκρηκτικής ανάπτυξης 22,7% το 2025 (+260 δισ. δολάρια).

Ιαπωνία: 310,5 δισ. δολάρια το 2024, με άνοδο στα 325 δισ. το 2025.

Το WTTC υπογραμμίζει ότι ο κλάδος αναπτύσσεται ταχύτερα από τα καταναλωτικά αγαθά, με ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες να δίνουν προτεραιότητα στις εμπειρίες έναντι των υλικών αγαθών.

Ραγδαία ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή

Η Σαουδική Αραβία ξεχωρίζει ως αναδυόμενη υπερδύναμη τουρισμού, με εκρηκτική αύξηση δαπανών επισκεπτών και επενδύσεις ρεκόρ σε υποδομές – από αεροδρόμια έως έργα φιλοξενίας αιχμής.

Προοπτικές απασχόλησης και επενδύσεων

Το 2024 ο κλάδος υποστήριξε 357 εκατ. θέσεις εργασίας, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί στις 371 εκατ. το 2025. Μέχρι το 2035, εκτιμάται ότι μία στις οκτώ θέσεις εργασίας παγκοσμίως θα συνδέεται με τον τουρισμό.

Οι επενδύσεις στον τομέα ξεπέρασαν το 1 τρισ. δολάρια το 2024, με ΗΠΑ, Κίνα, Σαουδική Αραβία και Γαλλία να συγκεντρώνουν πάνω από το ήμισυ. Η Ιταλία προσέλκυσε 11,4 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη φήμη της ως κόμβου βιώσιμης και καινοτόμου τουριστικής ανάπτυξης.

Το WTTC Global Summit στη Ρώμη πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ιταλικό Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ Ιταλίας, τον Δήμο Ρώμης και την Περιφέρεια Λάτσιο, με την υποστήριξη διεθνών εταίρων όπως οι Chase Travel, Trip.com Group, MSC Group και Arsenale Spa.