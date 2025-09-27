Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας | Γιώργος Ζαφείρης: Το μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, Γιώργος Ζαφείρης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, που γιορτάζεται σήμερα:

Τη φετινή χρονιά το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, που γιορτάζεται το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, είναι «Τουρισμός και Βιώσιμος Μετασχηματισμός» (Tourism and Sustainable Transformation), σε συνέχεια των προηγούμενων ετών που ήταν η βιώσιμη ανάπτυξη (2023) και η ειρήνη (2024).

Η 27η Σεπτεμβρίου επιλέχθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού γιατί έρχεται στο τέλος της υψηλής περιόδου στο βόρειο ημισφαίριο και στην αρχή της σεζόν στο νότιο ημισφαίριο του πλανήτη μας. Κάθε χρόνο, το θέμα της Ημέρας επιλέγεται με βάση την πιο επίκαιρη πρόκληση για το μέλλον του παγκόσμιου τουρισμού. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών

Ο Τουρισμός αφορά τον καθένα στη Θεσσαλία.

Όχι μόνο όσους επιχειρούν στον τουρισμό κι όσους εργάζονται σε επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά – κυριολεκτικά - τον καθένα.

Ευρισκόμενοι στο "κόκκινο" των αντοχών μας, στη Θεσσαλία, μετά από αλλεπάλληλα «χτυπήματα» του πρόσφατου παρελθόντος, η Παγκόσμια Ημέρα, φέτος, είναι μια καλή αφορμή να κοιτάξουμε μπροστά στο μέλλον του Τουρισμού, αφουγκραζόμενοι κυρίως τα λάθη μας, βάζοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τους ντόπιους σε κάθε προορισμό και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που και εμείς βιώσαμε άμεσα και δραματικά σε αρκετές περιπτώσεις.

Δεν αμφισβητεί κανένας ανά την υφήλιο ότι ο τουρισμός συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους οικονομικούς τομείς παγκοσμίως, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και κυριολεκτικά κρατάει «όρθια» τη χώρα μας.

Ο Τουρισμός δημιουργεί κύκλο εργασιών για όλους από τους καλλιεργητές και τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μέχρι τους βιοτέχνες και όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά.

Γι'αυτό οφείλουμε να δείξουμε προς τα έξω ότι ο Τουρισμός είναι μια υπόθεση που αφορά στον καθένα, πρέπει να κινητοποιήσουμε τους πάντες!

Η βιώσιμη μεταμόρφωση του τουρισμού πρέπει να ξεκινήσει με συνεργασίες μεταξύ των τοπικών φορέων, μεταξύ των φορέων των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών αλλά και μεταξύ των φορέων με την κυβέρνηση, με ανθρωποκεντρικό πάντα σχεδιασμό με συμμετέχοντες όλους.

Όλους μας αφορά.

Μην ξεχνάμε, ο Τουρισμός συμπλήρωσε το προϊόν που ήδη υπάρχει πλούσιο στη Θεσσαλία, έναν ευλογημένο τόπο με ποικίλα τοπωνύμια και πολλές και διαφορετικές εμπειρίες για τον επισκέπτη και συνδυάζει παράλληλα, τα προϊόντα των συνεταιρισμών με τους ίδιους τους παραγωγούς και τους επιχειρηματίες της φιλοξενίας.

Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να εκπαιδεύσουμε όλους, σήμερα. Η εκπαίδευση και ο τουρισμός αποτελούν δημοκρατικές κατακτήσεις που πρέπει να διατηρήσουν τον κοινωνικό τους ρόλο. Η επένδυση στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες, ειδικά για τη νεολαία, τις γυναίκες και τις κοινότητες που κινδυνεύουν από αποκλεισμό είναι κρίσιμη.

Θυμίζουμε, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος προσφέροντας εκπαιδευτικά προγράμματα και τεχνογνωσία όπως αυτό της «Φιλοξενίας Mou» στα σχολεία, του «Capsule» για την ενίσχυση δημιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στον τουριστικό κλάδο, προγράμματα για την αναβάθμιση των ξενοδοχείων, έρευνες για την τεκμηρίωση δεδομένων των επιχειρήσεων και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, ενημερωτικές ημερίδες για θέματα που προκύπτουν με τις ραγδαίες εξελίξεις της ψηφιοποίησης, όπως για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας κ.ά, και πρέπει να συνεχίσουμε.

Για τη βιωσιμότητα του τουρισμού στο μέλλον, πρέπει να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε στο παρόν την τοπική επιχειρηματικότητα και την ψηφιοποίηση, με μακροχρόνιες όμως στρατηγικές, με το βλέμμα στο μέλλον, σε έναν κόσμο που εμφανώς μετασχηματίζεται. Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,επίσης, επείγουσα πρέπει να είναι προτεραιότητα.

Δεν είναι σχήμα λόγου η βιωσιμότητα, είναι μια πραγματική ανάγκη που οι κυβερνώντες πρέπει να υποστηρίξουν. Το τονίζουμε συνεχώς με παρεμβάσεις μας, αιτήματά μας και η φωνή μας ελπίζουμε κάποτε πως θα εισακουστεί.

Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ανθεκτικοί, καθώς, όμως, ο πλανήτης βρίσκεται αντιμέτωπος με την κλιματική αλλαγή και τις αυξανόμενες ανισότητες, χρειαζόμαστε επείγουσες δράσεις και νέες καινοτόμες προσεγγίσεις, που να θέτει τους ανθρώπους των τοπικών κοινωνιών στο κέντρο τους.

Μην ξεχνάμε, τέλος, ότι η φιλοξενία δεν είναι μόνο ένα καθαρό δωμάτιο αλλά και μια καλημέρα στον τουρίστα, που συναντάμε στο δρόμο μας.

Είμαστε όλοι μέρος αυτού του «οικοσυστήματος» του τουρισμού και πρέπει να καταλάβουμε ότι για την επιβίωση και την εξέλιξή μας μέσα σε αυτό πρέπει να συντονιστούμε και να συνεργαστούμε καλύτερα. Όλοι μαζί.

Όλοι έχουμε να κερδίσουμε από τον τουρισμό.

Όλοι έχουμε ευθύνη να συμμετέχουμε στον μετασχηματισμό του για την βιωσιμότητά μας.