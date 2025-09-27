Κων/νος Μαρινάκος | Ο τουρισμός έχει αξία για όλους όταν αναπτύσσεται με όρους αειφορίας και βιωσιμότητας
27 Sep 2025, 11:43 | ΦΟΡΕΙΣ
TornosNews.gr
- Μήνυμα του Προέδρου του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου Καθηγητή κ. Κων/νου Μαρινάκου για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
Σήμερα είναι μια ημέρα για την παγκόσμια προώθηση της κοινωνικής, πολιτιστικής, πολιτικής και οικονομικής αξίας του τουριστικού τομέα και της συμβολής του στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Φέτος, η μέρα είναι αφιερωμένη στη σύνδεση μεταξύ τουρισμού και βιωσιμότητας.
Ο τουρισμός είναι μια ισχυρή κινητήρια δύναμη μετασχηματισμού. Δημιουργεί θέσεις εργασίας, υποστηρίζει τις τοπικές οικονομίες, τροφοδοτεί τις υποδομές και συμβάλλει στην ανάπτυξη πολύ πέρα από το ΑΕΠ. Ο τουρισμός ενισχύει τις συνδέσεις μεταξύ ανθρώπων και τόπων. Χτίζει γέφυρες μεταξύ πολιτισμών, διατηρεί τις παραδόσεις και αποκαθιστά την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μας υπενθυμίζει την κοινή μας ανθρώπινη φύση και τον πλούτο της ποικιλομορφίας.
Ωστόσο, ο τουρισμός για να έχει αξία για όλους πρέπει να αναπτύσσεται με όρους αειφορίας και βιωσιμότητας. Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει την κλιματική κρίση και τις αυξανόμενες ανισότητες, απαιτούνται τολμηρές, επείγουσες και βιώσιμες δράσεις που θέτουν τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο.
Το φετινό θέμα - "Τουρισμός και Βιώσιμος Μετασχηματισμός" - μας καλεί σε δράση. Σημαίνει επένδυση στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες, ειδικά για τους νέους και τις περιθωριοποιημένες κοινότητες, υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τη συλλογική ευθύνη για την διατήρηση του κλίματος και τη μείωση των εκπομπών, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία των εύθραυστων οικοσυστημάτων.
Σήμερα, και κάθε μέρα, αξιοποιούμε τη δύναμη του τουρισμού ως δύναμη για μετασχηματισμό, ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα και κοινή πρόοδο για όλους.
διαβάστε ακόμα
- Ε.Ξ. Μεσσηνίας | Έτοιμοι να συνδράμουμε κάθε πρωτοβουλία που θα αναδείξει τον τόπο μας 26/09 | 18:09
- Ο Πρέσβης του Πακιστάν στο Επιμελητήριο Ηρακλείου - ενδιαφέρον για κρητικά προϊόντα 26/09 | 13:21
- Αθηναϊκά ξενοδοχεία | Οριακά θετικός ο Αύγουστος – Σημάδια στασιμότητας στο 8μηνο 25/09 | 16:46
- Εκδήλωση για τα Ιωάννινα στο Ηράκλειο - Πρόσκληση προς τα τ. γραφεία του ACCTA 24/09 | 12:12
- 20 χρόνια Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου – Λαμπρή επετειακή εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη 23/09 | 12:53
- Ψηφιακός μετασχηματισμός της Visit Greece με ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης 22/09 | 06:30
- UN Tourism προς G20: «Κάντε τον τουρισμό μοχλό συμπερίληψης και βιωσιμότητας» 15/09 | 16:09
- Το όραμα της HOTREC προς μια βιώσιμη στρατηγική για τον ευρωπαϊκό τουρισμό 12/09 | 13:06
- ΠΟΕΕΤ: «Άκρως προβληματική» η σεζόν για τους εργαζομένους στον τουρισμό 11/09 | 14:42
- ΠΟΕΕΤ: «Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισιτισμό ΔΕΘα πάρουν τίποτα» 09/09 | 14:00
δημοφιλέστερα
- 1 Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Τα συστήματα είναι απαρχαιωμένα – Το σ/ν ασύμβατο με Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 26.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Δρόμος Ελευθερίας: Η Λαμία τιμά την ιστορία μέσα από έναν ημιμαραθώνιο μνήμης και αθλητισμού 27.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Tripadvisor | 9 Ελληνικά εστιατόρια στα καλύτερα στον κόσμο για το 2025 - Ποια είναι τα καλύτερα στην Ελλάδα 25.09.2025 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
- 4 «Τουρισμός για Όλους 2025» | Κάλεσμα στους δικαιούχους να ενεργοποιήσουν την κάρτα τους 27.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 5 Σπύρος Χαλικιόπουλος: «Στόχος η μετάβαση στον βιώσιμο τουρισμό - Στο επίκεντρο ο άνθρωπος 26.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Υπερτουρισμός στο Άγιο Όρος: Συμβουλές στους ενδιαφερόμενους προσκυνητές 27.09.2025 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- 7 Η Βενετία υποδέχεται τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς 27.09.2025 | ΙΣΤΟΡΙΑ
- 8 Στο κόσκινο της ΑΑΔΕ η βραχυχρόνια μίσθωση από 1ης Οκτωβρίου – Εξετάζονται περιορισμοί σε κορεσμένες περιοχές 25.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 9 Σάμος | Διεθνές Συνέδριο για τη διαχείριση των καταστροφών με κορυφαίους διεθνείς επιστήμονες 26.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Ανοιχτή επιστολή στους επισκέπτες των νησιών: Τι θα θέλατε να δείτε επισκεπτόμενοι ένα ελληνικό νησί; 26.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ