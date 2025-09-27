Κων/νος Μαρινάκος | Ο τουρισμός έχει αξία για όλους όταν αναπτύσσεται με όρους αειφορίας και βιωσιμότητας

Μήνυμα του Προέδρου του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου Καθηγητή κ. Κων/νου Μαρινάκου για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Σήμερα είναι μια ημέρα για την παγκόσμια προώθηση της κοινωνικής, πολιτιστικής, πολιτικής και οικονομικής αξίας του τουριστικού τομέα και της συμβολής του στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Φέτος, η μέρα είναι αφιερωμένη στη σύνδεση μεταξύ τουρισμού και βιωσιμότητας.

Ο τουρισμός είναι μια ισχυρή κινητήρια δύναμη μετασχηματισμού. Δημιουργεί θέσεις εργασίας, υποστηρίζει τις τοπικές οικονομίες, τροφοδοτεί τις υποδομές και συμβάλλει στην ανάπτυξη πολύ πέρα από το ΑΕΠ. Ο τουρισμός ενισχύει τις συνδέσεις μεταξύ ανθρώπων και τόπων. Χτίζει γέφυρες μεταξύ πολιτισμών, διατηρεί τις παραδόσεις και αποκαθιστά την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μας υπενθυμίζει την κοινή μας ανθρώπινη φύση και τον πλούτο της ποικιλομορφίας.

Ωστόσο, ο τουρισμός για να έχει αξία για όλους πρέπει να αναπτύσσεται με όρους αειφορίας και βιωσιμότητας. Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει την κλιματική κρίση και τις αυξανόμενες ανισότητες, απαιτούνται τολμηρές, επείγουσες και βιώσιμες δράσεις που θέτουν τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο.

Το φετινό θέμα - "Τουρισμός και Βιώσιμος Μετασχηματισμός" - μας καλεί σε δράση. Σημαίνει επένδυση στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες, ειδικά για τους νέους και τις περιθωριοποιημένες κοινότητες, υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τη συλλογική ευθύνη για την διατήρηση του κλίματος και τη μείωση των εκπομπών, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία των εύθραυστων οικοσυστημάτων.

Σήμερα, και κάθε μέρα, αξιοποιούμε τη δύναμη του τουρισμού ως δύναμη για μετασχηματισμό, ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα και κοινή πρόοδο για όλους.