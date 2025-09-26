Ε.Ξ. Μεσσηνίας | Έτοιμοι να συνδράμουμε κάθε πρωτοβουλία που θα αναδείξει τον τόπο μας
26 Sep 2025, 18:09 | ΦΟΡΕΙΣ
"Λειτουργούμε ως πρεσβευτές μιας Πατρίδας που παρόλο που μας έχει ξεχάσει, εμείς δεν της γυρίζουμε την πλάτη. Είμαστε δίπλα σε κάθε προσπάθεια και παραμένουμε έτοιμοι να συνδράμουμε σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα αναδείξει τον τόπο μας. Αυτό είναι και το μήνυμα που εκπέμπουμε στη σημερινή ημέρα. Και ευελπιστούμε ότι θα εισακουστεί".
Αυτό υπογραμμίζει στο μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας Δημήτρης Καραλής.
Αναλυτικά η δήλωση:
"Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού βρίσκει τον κόσμο σε διαρκή αβεβαιότητα και ανησυχία. Οι γεωπολιτικές αναταραχές και οι αρνητικές επιρροές στο εισόδημα των πολιτών εξαιτίας του ενεργειακού και του κόστους διαβίωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχουν περιορίσει τα ταξίδια τόσο ως προς τις διανυκτερεύσεις όσο και τις δαπάνες. Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις φιλοξενίας στη χώρα μας ασφυκτιούν υπό το βάρος του διαρκώς αυξανόμενου λειτουργικού κόστους, δίνοντας μάχη για να κρατηθούν σε ανεκτά επίπεδα παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, παρά το γεγονός της ελλειμματικής στήριξης από την Πολιτεία που εξακολουθεί να υποτιμά την αξία του τομέα.
Και όλα αυτά, τη στιγμή που ο Τουρισμός συνεχίζει να αποτελεί πυλώνα στήριξης της εθνικής οικονομίας, αφού μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025 το πλεόνασμα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών διαμορφώθηκε σε περίπου 6 δισ ευρώ, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του συνολικού ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Παράλληλα όμως με τον περιορισμό σε διανυκτερεύσεις και μέση κατά κεφαλή δαπάνη, διαπιστώνεται και μια στροφή του ταξιδιωτικού κοινού σε λιγότερο γνωστές ή και υποτιμημένες τουριστικές περιοχές. Οι λόγοι είναι προφανείς: Γνωριμία με νέους προορισμούς με διευρυμένο τουριστικό προϊόν που καλύπτει μεγάλο μέρος της ζήτησης και των νέων τάσεων που διαμορφώνονται διεθνώς.
Η Μεσσηνία και ολόκληρη η Πελοπόννησος πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Και, όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, διαθέτουν όλα τα εχέγγυα να καταστούν επισκέψιμοι τόποι, όχι μόνο στη βασική καλοκαιρινή περίοδο αλλά και στις λεγόμενες "Shoulder Seasons", από τον Απρίλιο και το Μάϊο έως τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο. Ο συνδυασμός βουνού και θάλασσας, το σημαντικό πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα, η γραφικότητα του τοπίου, ακόμα και η γαστρονομική παράδοση της περιοχής, είναι ικανά στοιχεία να "συναντήσουν" το κάθε ενδιαφέρον, την κάθε απαίτηση και την κάθε προσδοκία του υποψήφιου επισκέπτη, ανεξάρτητα από προέλευση, ηλικιακή διαστρωμάτωση και οικογενειακή κατάσταση.
Ωστόσο, η περιοχή μας δεν είναι υποτιμημένη μόνο ως προορισμός. Είναι υποτιμημένη και από την Πολιτεία και την Αυτοδιοίκηση που επιμένουν να αγνοούν ένα "κοιμώμενο γίγαντα" καταδικάζοντας τον στο εξευτελιστικό 2% των τουριστικών εσόδων της χώρας. Η έλλειψη σαφούς στρατηγικού προσανατολισμού με στόχευση και στοχοπροσήλωση, η ένδεια σε βασικά έργα υποδομών με κυριότερα εκείνα της υλοποίησης των οδικών αξόνων και του εκσυγχρονισμού του αεροδρομίου της Καλαμάτας και ο αποκλεισμός των μικρομεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από χρηματοδοτικά εργαλεία, αποτελούν μερικά από τα δείγματα της εγκατάλειψης μιας περιοχής που θα μπορούσε να σηκώσει ψηλά τον πήχη του ελληνικού τουρισμού.
Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, μας βρίσκει παρόλα αυτά όρθιους. Αγωνιζόμαστε με πίστη σε αυτό που διακονούμε. Και λειτουργούμε ως πρεσβευτές μιας Πατρίδας που παρόλο που μας έχει ξεχάσει, εμείς δεν της γυρίζουμε την πλάτη. Είμαστε δίπλα σε κάθε προσπάθεια και παραμένουμε έτοιμοι να συνδράμουμε σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα αναδείξει τον τόπο μας. Αυτό είναι και το μήνυμα που εκπέμπουμε στη σημερινή ημέρα. Και ευελπιστούμε ότι θα εισακουστεί".
