Ο Πρέσβης του Πακιστάν στο Επιμελητήριο Ηρακλείου - ενδιαφέρον για κρητικά προϊόντα
26 Sep 2025, 13:21 | ΦΟΡΕΙΣ
TornosNews.gr
Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Επιμελητήριο Ηρακλείου πραγματοποίησε ο Πρέσβης του Πακιστάν στην Ελλάδα κ. Muhammad Aftab Aamar Qureshi, ο οποίος συναντήθηκε με τον κ. Σταύρο Στεφανάκη, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
Στη διάρκεια της συνάντησης ο Πακιστανός Πρέσβης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα κρητικά προϊόντα, όπως το κρητικό ελαιόλαδο, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξη στενότερων επιχειρηματικών σχέσεων με τη χώρα του. Από τον κ. Στεφανάκη ενημερώθηκε και για τη δυνατότητα συνεργασίας με τις εταιρείες παραγωγής πλαστικών από το Ηράκλειο στην κατασκευή τεχνητών λιμνοδεξαμενών για την αντιμετώπιση της έντονης λειψυδρίας στο Πακιστάν.
