Εκδήλωση για τα Ιωάννινα στο Ηράκλειο - Πρόσκληση προς τα τ. γραφεία του ACCTA
24 Sep 2025, 12:12 | ΦΟΡΕΙΣ
TornosNews.gr
Εκδήλωση για την παρουσίαση του προορισμού Ιωάννινα με έμφαση στον πολιτισμό και τη γαστρονομία της πόλης θα πραγματοποιήσει στο Ηράκλειο το Γραφείο Τουρισμού του δήμου Ιωαννιτών, στο πλαίσιο αποστολής του δήμου στην Κρήτη (29 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2025) για τις ανάγκες του στρατηγικού προγράμματος «Διπλωματία Πόλεων».
Η εκδήλωση, κατά την οποία θα παρουσιαστούν τα Ιωάννινα ως προορισμός τεσσάρων εποχών, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 στον Πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση των σχέσεων των δύο περιοχών, η διερεύνηση συνεργασιών, καθώς και η ανάδειξη της πολιτιστικής και γαστρονομικής δυναμικής των Ιωαννίνων.
Ο δήμος Ιωαννιτών απηύθυνε σχετική πρόσκληση στον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης (ACCTA), Μιχάλη Βλατάκη, καθώς στο πλαίσιο του στόχου της αποστολής για συνεργασία και γνωριμία με τα μέλη των τουριστικών γραφείων της Κρήτης, θα επιδιωχθεί μετά το τέλος των ομιλιών, να πραγματοποιηθούν οργανωμένες B2B συναντήσεις εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από τα μέλη του Συνδέσμου.
Η αποστολή θα εκπροσωπείται από τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού του Δήμου Ιωαννιτών, εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων, καθώς και από επιλεγμένους επαγγελματίες του τουρισμού της περιοχής.
Η παρουσία της στην Κρήτη θα είναι πολυήμερη, με σταθμούς τόσο στο Ηράκλειο (30 Σεπτεμβρίου) όσο και στον Άγιο Νικόλαο (3 Οκτωβρίου) «γεγονός που αποδεικνύει τη βαθιά εκτίμηση και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Δήμου Ιωαννιτών για την καλλιέργεια στρατηγικών σχέσεων συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, τον τουρισμό και τους παραγωγικούς φορείς της Κρήτης», όπως επισημαίνει ο δήμος.
