20 χρόνια Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου – Λαμπρή επετειακή εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη

Με μια ιδιαίτερα λαμπρή εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη, υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) γιόρτασε τα 20 χρόνια από τη θεσμοθέτηση της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου.

Η βραδιά, που συγκέντρωσε κορυφαίους θεσμικούς εκπροσώπους της κυβέρνησης, στελέχη του επιχειρηματικού και τραπεζικού κλάδου, κοινωνικούς εταίρους και περισσότερους από 100 εμπόρους από όλη την Ελλάδα, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του εμπορίου στην οικονομία και την κοινωνία, καθώς και τη σημασία της ενότητας του κλάδου.

Οι κεντρικές ομιλίες

Εκ μέρους του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας κ. Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι «η κυβέρνηση στηρίζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, όχι με ευχολόγια, αλλά με ουσιαστικές πολιτικές». Αναφέρθηκε σε μειώσεις φόρων και εισφορών, στη βελτίωση της ρευστότητας και παρουσίασε στοιχεία που καταδεικνύουν αύξηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά 35.500 και της απασχόλησης κατά 253.000 την τελευταία πενταετία. Παράλληλα, χαρακτήρισε την Ελλάδα «στρατηγικό κόμβο περιφερειακής και διεθνούς εμβέλειας», χάρη στη γεωγραφική της θέση.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης υπογράμμισε ότι «το εμπόριο είναι ο παλμός της ελληνικής οικονομίας», αναδεικνύοντας τον αγώνα του εμπόρου «που κάθε μέρα επιβιώνει σε συνθήκες κινούμενης άμμου». Έκανε ειδική αναφορά στις προτάσεις της Συνομοσπονδίας για φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, αλλά και σε πρωτοβουλίες όπως το Shopping in Greece και οι διεθνείς συνεργασίες με πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η νέα ταυτότητα της ΕΣΕΕ

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η νέα εταιρική ταυτότητα της Συνομοσπονδίας, με ανανεωμένο λογότυπο και ψηφιακό ιστότοπο. «Με τη νέα μας ταυτότητα, διατηρούμε τις αξίες μας και χαράσσουμε πορεία στη νέα εποχή», δήλωσε ο κ. Καφούνης, σημειώνοντας πως στόχος είναι να καταστεί η ΕΣΕΕ «συλλογικός, τεκμηριωμένος και δυναμικός θεσμικός εκπρόσωπος όλων των εμπόρων».

Φωνές από την περιφέρεια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέδωσαν οι παρεμβάσεις εμπόρων από διάφορες περιοχές της χώρας, που μετέφεραν τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις προοπτικές της κάθε τοπικής αγοράς. Ανάμεσά τους οι: Κυριακή Κωνσταντινίδου (Καλαμάτα), Απόστολος Οντόπουλος (Βόλος), Εύη Αποστολάκη (Αγία Πελαγία) και Γιώργος Εγγλέζος (Καλαμάτα).

Η εκδήλωση έκλεισε με τη συμβολική συνεδρίαση του Συμβουλίου των Προέδρων της ΕΣΕΕ, παρουσία πρώην προέδρων, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια και την ενότητα του κλάδου.