UN Tourism προς G20: «Κάντε τον τουρισμό μοχλό συμπερίληψης και βιωσιμότητας»
15 Sep 2025, 16:09 | ΦΟΡΕΙΣ
TornosNews.gr
Στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, ο Γενικός Γραμματέας του UN Tourism, Ζουράμπ Πολολικάσβιλι, απηύθυνε έκκληση προς τους Υπουργούς Τουρισμού των χωρών G20 να εντείνουν τη συνεργασία τους, ώστε ο τουρισμός να γίνει καταλύτης κοινωνικής ένταξης και αειφόρου ανάπτυξης.
Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνάντησης των υπουργών Τουρισμού G20, ο κ. Πολολικάσβιλι, επαίνεσε την έμφαση της Νοτιοαφρικανικής Προεδρίας στην ένταξη και τη βιωσιμότητα. «Πέρα από ένα σύνθημα, το θέμα της Νοτιοαφρικανικής Προεδρίας της G20 “Αλληλεγγύη, Ισότητα, Βιωσιμότητα”, μας υπενθυμίζει ότι η Ισότητα και η Βιωσιμότητα μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω στοχευμένων πολιτικών, ενοποιημένων προσπαθειών και αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των χωρών - μια αναγνώριση ότι σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια χώρα μπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο», σημείωσε.
Η συνάντηση των υπουργών έθεσε στο επίκεντρο των συζητήσεων τέσσερις προτεραιότητες της Νοτιοαφρικανικής Προεδρίας...
- Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων και ΜμΕ στον τουρισμό μέσω ψηφιακής καινοτομίας
- Χρηματοδότηση και επενδύσεις για ισότητα και βιώσιμη ανάπτυξη
- Αεροπορική συνδεσιμότητα για απρόσκοπτα ταξίδια
- Ανθεκτικότητα για έναν συμπεριληπτικό, βιώσιμο τουρισμό
Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Βαρόμετρο Τουρισμού, κατά το α’ εξάμηνο του 2025 οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική της αγοράς.
Ο γ.γ. του UN Tourism υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανθεκτικότητα χωρίς βιωσιμότητα, προτρέποντας για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενίσχυση της χρηματοδότησης και δημιουργία ανθεκτικών οικοσυστημάτων.
Στήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της χρηματοδότησης για αναπτυσσόμενες οικονομίες. «Για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ανεπτυγμένων και των μικών νησιωτικών κρατών, ο τουρισμός αποτελεί βασική πηγή απασχόλησης, συναλλάγματος και φορολογικών εσόδων. Όμως ο κλάδος συνεχίζει να παραβλέπεται ως εργαλείο ανάπτυξης», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι η επίσημη αναπτυξιακή ενίσχυση για τον τουρισμό παραμένει κάτω από το 0,11% του συνόλου.
Αφρικανικό αποτύπωμα
Κλείνοντας, ο κ. Πολολικάσβιλι εξήρε τη Νότια Αφρική για την ηγετική της στάση, τονίζοντας πως η αφρικανική ήπειρος, με το 19% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 70% των νέων κάτω των 30 ετών, προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες. «Το ξεκλείδωμα των επενδύσεων και της ανάπτυξης στον τουρισμό για θέσεις εργασίας και συμπερίληψη είναι βασική προτεραιότητα της Ατζέντας του UN Tourism για την Αφρική», ανέφερε.
Η ισχύς των αριθμών
Οι οικονομίες G20 αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% των διεθνών τουριστικών αφίξεων παγκοσμίως και το 83% του παγκόσμιου ΑΕΠ του τουρισμού. Το 2023 ο κλάδος είχε άμεση συμβολή 3,1% στο ΑΕΠ των G20, ενώ το 2024 αντιπροσώπευε το 5% των εξαγωγών και το 23% των εξαγωγών υπηρεσιών.
διαβάστε ακόμα
- Το όραμα της HOTREC προς μια βιώσιμη στρατηγική για τον ευρωπαϊκό τουρισμό 12/09 | 13:06
- ΠΟΕΕΤ: «Άκρως προβληματική» η σεζόν για τους εργαζομένους στον τουρισμό 11/09 | 14:42
- ΠΟΕΕΤ: «Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισιτισμό ΔΕΘα πάρουν τίποτα» 09/09 | 14:00
- Η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών στη διαβούλευση για τη νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική για τους λιμένες 10/09 | 10:47
- ΕΛΙΜΕ: Συνεδρίαση και συνάντηση με Α. Τζιτζικώστα στη Θεσσαλονίκη για την ανάπτυξη των Ελληνικών λιμένων 09/09 | 16:34
- Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην 89η ΔΕΘ – Στο επίκεντρο η σύνδεση πολιτισμού και τουρισμού 06/09 | 19:52
- Εγκαίνια του Περιπτέρου της ΕΕ στη ΔΕΘ | Κεντρικό θέμα: Βιώσιμος Τουρισμός 06/09 | 20:01
- NATURES | Συνεργασία Ελλάδας - Ιταλίας για την προστασία της φύσης 05/09 | 13:16
- Το μέλλον του τουρισμού στην Παγκόσμια Σύνοδο του WTTC στη Ρώμη 03/09 | 11:33
- Ε.Ξ. Ρεθύμνου | Ψήφισμα για τον θάνατο του Σπύρου Κοκοτού 02/09 | 21:40
δημοφιλέστερα
- 1 Ρεκόρ αφίξεων τον Αύγουστο, αλλά «διπλή ταχύτητα» στα 14 αεροδρόμια της Fraport 12.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Πού έφθασαν τα έσοδα από το Τέλος Κρουαζιέρας τους πρώτους μήνες εφαρμογής - Συνέντευξη Στέφανου Γκίκα στο Tornos News 15.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 3 Τέλος στην πολύκροτη διαμάχη Μίλτου Καμπουρίδη – DCI με εξωδικαστικό συμβιβασμό 15.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 4 Μεσολόγγι: Διαγωνισμός εκμίσθωσης δημοτικού ιχθυοτροφείου με δυνατότητα εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας 15.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Αδελφοποίηση Δήμου Σαλαμίνας με την πόλη Misato της Ιαπωνίας: Ενίσχυση διεθνών σχέσεων και πολιτισμικών δεσμών 15.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Athens Riviera Seafront Experience: Κινηματογράφηση για τουριστική προώθηση της Αττικής 15.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Γαλλία: Απεργιακή «καταιγίδα» στις πτήσεις τον Οκτώβριο 15.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 8 Ryanair: Nέα βάση στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Τιράνων τον Απρίλιο του 2026 15.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 Piraeus Taste Festival: Ο Πειραιάς γιορτάζει τη γαστρονομία της θάλασσας 15.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 easyJet: Προσφορά Big Orange Sale για 8.000 θέσεις πτήσεων από και προς την Αθήνα 15.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ