UN Tourism προς G20: «Κάντε τον τουρισμό μοχλό συμπερίληψης και βιωσιμότητας»

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, ο Γενικός Γραμματέας του UN Tourism, Ζουράμπ Πολολικάσβιλι, απηύθυνε έκκληση προς τους Υπουργούς Τουρισμού των χωρών G20 να εντείνουν τη συνεργασία τους, ώστε ο τουρισμός να γίνει καταλύτης κοινωνικής ένταξης και αειφόρου ανάπτυξης.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνάντησης των υπουργών Τουρισμού G20, ο κ. Πολολικάσβιλι, επαίνεσε την έμφαση της Νοτιοαφρικανικής Προεδρίας στην ένταξη και τη βιωσιμότητα. «Πέρα από ένα σύνθημα, το θέμα της Νοτιοαφρικανικής Προεδρίας της G20 “Αλληλεγγύη, Ισότητα, Βιωσιμότητα”, μας υπενθυμίζει ότι η Ισότητα και η Βιωσιμότητα μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω στοχευμένων πολιτικών, ενοποιημένων προσπαθειών και αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των χωρών - μια αναγνώριση ότι σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια χώρα μπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο», σημείωσε.

Η συνάντηση των υπουργών έθεσε στο επίκεντρο των συζητήσεων τέσσερις προτεραιότητες της Νοτιοαφρικανικής Προεδρίας...

Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων και ΜμΕ στον τουρισμό μέσω ψηφιακής καινοτομίας

Χρηματοδότηση και επενδύσεις για ισότητα και βιώσιμη ανάπτυξη

Αεροπορική συνδεσιμότητα για απρόσκοπτα ταξίδια

Ανθεκτικότητα για έναν συμπεριληπτικό, βιώσιμο τουρισμό

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Βαρόμετρο Τουρισμού, κατά το α’ εξάμηνο του 2025 οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική της αγοράς.

Ο γ.γ. του UN Tourism υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανθεκτικότητα χωρίς βιωσιμότητα, προτρέποντας για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενίσχυση της χρηματοδότησης και δημιουργία ανθεκτικών οικοσυστημάτων.

Στήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της χρηματοδότησης για αναπτυσσόμενες οικονομίες. «Για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ανεπτυγμένων και των μικών νησιωτικών κρατών, ο τουρισμός αποτελεί βασική πηγή απασχόλησης, συναλλάγματος και φορολογικών εσόδων. Όμως ο κλάδος συνεχίζει να παραβλέπεται ως εργαλείο ανάπτυξης», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι η επίσημη αναπτυξιακή ενίσχυση για τον τουρισμό παραμένει κάτω από το 0,11% του συνόλου.

Αφρικανικό αποτύπωμα

Κλείνοντας, ο κ. Πολολικάσβιλι εξήρε τη Νότια Αφρική για την ηγετική της στάση, τονίζοντας πως η αφρικανική ήπειρος, με το 19% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 70% των νέων κάτω των 30 ετών, προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες. «Το ξεκλείδωμα των επενδύσεων και της ανάπτυξης στον τουρισμό για θέσεις εργασίας και συμπερίληψη είναι βασική προτεραιότητα της Ατζέντας του UN Tourism για την Αφρική», ανέφερε.

Η ισχύς των αριθμών

Οι οικονομίες G20 αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% των διεθνών τουριστικών αφίξεων παγκοσμίως και το 83% του παγκόσμιου ΑΕΠ του τουρισμού. Το 2023 ο κλάδος είχε άμεση συμβολή 3,1% στο ΑΕΠ των G20, ενώ το 2024 αντιπροσώπευε το 5% των εξαγωγών και το 23% των εξαγωγών υπηρεσιών.