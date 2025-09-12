Το όραμα της HOTREC προς μια βιώσιμη στρατηγική για τον ευρωπαϊκό τουρισμό
Μια νέα προοπτική για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού παρουσιάζει η HOTREC μέσα από τη νέα έκθεση “Vision Paper: Towards a Sustainable Tourism Strategy”, η οποία θέτει σαφείς κατευθύνσεις για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να στηρίξει αποτελεσματικά το οικοσύστημα φιλοξενίας και τουρισμού τα επόμενα χρόνια.
Η ευρωπαϊκή φιλοξενία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της τουριστικής οικονομίας: 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις – το 90% μικρομεσαίες – προσφέρουν πάνω από 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Από μικρά οικογενειακά καφέ μέχρι ξενοδοχεία και εστιατόρια, ο κλάδος παραμένει κρίσιμος για την κοινωνική συνοχή και την πολιτιστική ταυτότητα της Ευρώπης.
Ωστόσο, οι προκλήσεις είναι πολλαπλές. Η επίμονη έλλειψη εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων, το αυξημένο λειτουργικό κόστος και η γεωπολιτική αβεβαιότητα δυσκολεύουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του χώρου πρωτοστατούν τόσο στην πράσινη όσο και στην ψηφιακή μετάβαση, απαιτώντας όμως στοχευμένη στήριξη.
Πέντε προτεραιότητες για τον βιώσιμο τουρισμό
Η HOTREC προτείνει ένα πακέτο μέτρων που επικεντρώνεται σε:
- Εργατικό δυναμικό & δεξιότητες: Ενίσχυση της κατάρτισης, προώθηση μαθητείας, νόμιμη μετανάστευση και άμεση υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Δεξαμενής Ταλέντων (EU Talent Pool).
- Βιωσιμότητα: Νομοθεσία φιλική προς τις ΜΜΕ, ειδική στήριξη σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις φιλοξενίας και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη των κλιματικών στόχων.
- Ψηφιακή δικαιοσύνη: Αυστηρή εφαρμογή του Digital Markets Act και Digital Services Act, ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και καταπολέμηση ψεύτικων κριτικών.
- Απρόσκοπτα ταξίδια: Επιτάχυνση της ψηφιακής διαδικασίας βίζας, ενίσχυση συνδεσιμότητας και σχέδια ανθεκτικότητας για μελλοντικές κρίσεις.
- Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση: Δημιουργία ξεχωριστής γραμμής προϋπολογισμού για τον τουρισμό με απλοποιημένη πρόσβαση των ΜΜΕ σε κονδύλια για κατάρτιση, ψηφιοποίηση, υποδομές και προετοιμασία για κρίσεις.
Κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα Φιλοξενίας 2024, ο Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας υπογράμμισε: «Ο κλάδος φιλοξενίας μόνο απασχολεί τους μισούς από τους 20 εκατομμύρια ανθρώπους που εργάζονται στον τουρισμό… η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι ο τομέας θα συνεχίσει να ευδοκιμεί». Το νέο όραμα της HOTREC ευθυγραμμίζεται με αυτήν την έκκληση, επιδιώκοντας να θωρακίσει τον ευρωπαϊκό τουρισμό απέναντι στις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.
