ΠΟΕΕΤ: «Άκρως προβληματική» η σεζόν για τους εργαζομένους στον τουρισμό

Δυναμική απάντηση, «αν συνεχιστεί αυτή η αντιμετώπιση από το κράτος και την εργοδοσία», προετοιμάζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της, στην οποία γίνεται αναφορά στα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό κατά τη φετινή σεζόν.

Η ΠΟΕΕΤ κάνει λόγο για μια «άκρως προβληματική σεζόν». Όπως αναφέρει «οι σχεδόν 80.000 κενές θέσεις εργασίας αφήνουν πλέον το αποτύπωμά τους, που σαν συνέπεια έχουν την εντατικοποίηση της δουλειάς μας με ατελείωτα ωράρια, (πριν ψηφιστεί το 13ωρο) χωρίς ρεπό και χωρίς να πληρώνονται αυτά που τους αναλογούν, ενώ οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι κατώτερες των περιστάσεων δυσφημίζοντας και βάζοντας σε κίνδυνο το καλό 'brand name' της Χώρας μας στον Τουρισμό».

Παράλληλα αναφέρεται σε χιλιάδες καταγγελίες που λαμβάνει και αφορούν κυρίως την καταστρατήγηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας εν γένει και την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Ο Ομοσπονδία κάνει αναφορά στα ακόλουθα...

Στο νησί της Κω συμβάσεις διαρκείας ενός μήνα καθιστώντας τους εργαζόμενους ομήρους εκτοξεύοντας την επισφάλεια της εργασίας και την αβεβαιότητα.

Στο Γύθειο απολύσεις με προειδοποίηση μέσα στη σεζόν για να γλυτώσει ο εργοδότης την νόμιμη αποζημίωση

Στην Πρέβεζα απολύσεις χωρίς λόγο και τα χτυπήματα από την ψηφιακή κάρτα να μην ανιχνεύονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Στη Σαντορίνη απολύσεις γιατί ζητάς να εφαρμοστεί η εργατική νομοθεσία.

Στη Εύβοια ξενοδόχοι χτυπούν την ψηφιακή κάρτα εργασίας οι ίδιοι ή οι διευθυντές τους κατά το δοκούν και χιλιάδες άλλες καταγγελίες εργοδοτικής παραβατικότητας.

Σε πρόσφατη συνάντηση της Ομοσπονδίας με την υφυπουργό Τουρισμού κα. Άννα Καραμανλή, η Ομοσπονδία έθεσε στο επίκεντρο...

την αναγκαιότητα της υλοποίησης των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης «ώστε να μπορέσουν οι συνάδελφοί μας απρόσκοπτα να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν την φοίτησή τους», καθώς και την ένταξη νέων ειδικοτήτων ώστε να γίνουν πιο σύγχρονες οι σχολές και να ενταχθούν εργαζόμενοι που τα προηγούμενα χρόνια αποκλείονταν.

τα προβλήματα των εργαζομένων δίνοντας έμφαση στην επαναφορά της χρονικής ισχύς του εποχικού επιδόματος ανεργίας, την επαναφορά του εφάπαξ στην 20ετία και την εν γένει βελτίωση των εργασιακών σχέσεων.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η κα. Καραμανλή δεσμεύτηκε πως τα τμήματα μετεκπαίδευσης θα ξεκινήσουν νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη και πως όσο την αφορά θα μεταφέρει και θα υποστηρίξει τα αιτήματα της ΠΟΕΕΤ στο Υπουργείο Εργασίας.