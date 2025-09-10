Η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών στη διαβούλευση για τη νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική για τους λιμένες

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Ευρ. Επιτροπής σχετικά με την Πρόσκληση για Παροχή Στοιχείων ενόψει της κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τους Λιμένες, η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών & Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων απέστειλε επίσημη συνεισφορά στην οποία τονίστηκε η ιδιαίτερη σημασία των ρυμουλκών για την εξασφάλιση της ασφάλειας στα λιμάνια, τα πλοία που εξυπηρετούνται σε ευρωπαϊκά λιμάνια, τις ζωές πληρωμάτων και επιβατών, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος καθώς και την προστασία των λιμενικών εγκαταστάσεων, πράγμα που συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην ανταγωνιστικότητά τους.

Παράλληλα τονίστηκε ο ρόλος των ρυμουλκών στην ασφάλεια των λιμένων, ως κρίσιμων και ζωτικών υποδομών, από κάθε είδους απειλή που θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί τυχόν ανεπάρκεια των ευρωπαϊκών λιμανιών στην παροχή ασφαλών ρυμουλκικών υπηρεσιών.

Ακόμη, η Ένωση επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων του Νέου Πολυετούς Χρηματοδοτικού Πλαισίου που στοχεύουν στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου ρυμουλκών με πράσινες τεχνολογίες και εξοπλισμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Για το λόγο αυτό, η Ένωση πρότεινε όπως υπάρξει ρητή πρόβλεψη στο νέο Πολυετές Χρηματοδοτικό Πλαίσιο 2028-2034 για στοχευμένη ενίσχυση του ρυμουλκικού τομέα, μέσω του Connecting Europe Facility (CEF), των Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων (NRPP) και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το Horizon Europe και το Clean Transition & Decarbonisation.

Ο Προέδρος της Ένωσης, κ. Παύλος Ξηραδάκης δήλωσε: "Με τη συνεισφορά μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Λιμένες θα αναγνωρίσει και θα στηρίξει τον κρίσιμο ρόλο των ρυμουλκών για την απρόσκοπτη λειτουργία της θαλάσσιας μεταφορικής αλυσίδας και την εμπέδωση ασφάλειας, τόσο υπό την έννοια του safety όσο και του security, στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Τα ρυμουλκά αποτελούν επίσης καθοριστικό παράγοντα για τη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα και κινητικότητα, αναδεικνύοντας την πρόσθετη αξία τους για την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την σύσταση ενός πλαισίου βασικών κανόνων ασφαλούς ρυμούλκησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Είναι γεγονός, επίσης, ότι ο εκσυγχρονισμός των ρυμουλκών στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης θα συνεισφέρει πολλαπλά στην εξασφάλιση ασφαλών ρυμουλκικών υπηρεσιών. Αναμένουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις για την ενίσχυση του τομέα των ρυμουλκών μέσω της ένταξής του στο νέο Πολυετές Χρηματοδοτικό Πλαίσιο 2028–2034 καθώς και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία'.

Το πλήρες κείμενο που κατέθεσε η Ένωση στη δημόσια διαβούλευση.