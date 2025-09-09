ΕΛΙΜΕ: Συνεδρίαση και συνάντηση με Α. Τζιτζικώστα στη Θεσσαλονίκη για την ανάπτυξη των Ελληνικών λιμένων
09 Sep 2025, 16:34 | ΦΟΡΕΙΣ
Με φόντο τις μεγάλες προκλήσεις αλλά και τις νέες ευκαιρίες που ανοίγονται για τα ελληνικά λιμάνια, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) ΑΕ.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της καθιερωμένης ετήσιας συνάντησης στην συμπρωτεύουσα, την παραμονή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο της πόλης στις εξελίξεις του λιμενικού συστήματος της χώρας.
Στη συνεδρίαση προέδρευσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ και Πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ, κ. Απόστολος Καμαρινάκης, και τίμησε με την παρουσία του ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), Δρ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν:
- Ζητήματα ασφάλειας, με έμφαση στην εφαρμογή του συστήματος Entry-Exit.
- Αναπτυξιακές υποδομές και επενδυτικές δυνατότητες.
- Ευκαιρίες και προκλήσεις της τρέχουσας περιόδου για το λιμενικό σύστημα της χώρας.
Τα μέλη του Δ.Σ. είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, ο οποίος άκουσε προσεκτικά τις τοποθετήσεις τους και δεσμεύτηκε για αμεσότερη και πιο ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ ΥΝΑΝΠ-ΕΛΙΜΕ, ώστε να ενισχυθεί εποικοδομητικά η συνεργασία τους για την ταχύτερη επίλυση των λιμενικών ζητημάτων.
Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο
Επίσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συναντήθηκαν με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού κ. Απόστολο Τζιτζικώστα.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν:
- Η υφιστάμενη κατάσταση στα ελληνικά λιμάνια.
- Οι δυνατότητες ενίσχυσης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μέσω νέων προγραμμάτων.
- Η στρατηγική διασύνδεση των λιμένων με τα σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο των ελληνικών λιμένων στην βιώσιμη ανάπτυξη, την περιφερειακή συνοχή και την διεθνή συνδεσιμότητα.
Συμμετοχή στην Ημερίδα «Ελλάδα 2030»
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχαν στην Ημερίδα “Ελλάδα 2030: Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Εποχή των Κρίσεων”.
Στη θεματική ενότητα “Λιμενικές Υποδομές και Logistics”, με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Ναυτιλίας και Λιμενικής Πολιτικής, κ. Βασίλη Κικίλια, τοποθετήθηκαν ο Πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ κ. Απόστολος Καμαρινάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε. Δρ. Ιωάννης Τσάρας.
