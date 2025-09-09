ΠΟΕΕΤ: «Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισιτισμό ΔΕΘα πάρουν τίποτα»

Με τα μάτια του ξεναγού

Οι εργαζόμενοι στον Τουρισμό και Επισιτισμό δεν θα πάρουν τίποτα μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

«Στον τουρισμό των 22 δισ. τζίρου ετησίως, στον επισιτισμό της υπερκερδοφορίας, οι εργαζόμενοι παίρνουν μόνο εξαγγελίες και χειροκροτήματα. Στην πραγματικότητα, ΔΕΘα πάρουν τίποτα» αναφέρει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία.

Όπως επισημαίνει, «στη φετινή ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός μοίρασε πάλι υποσχέσεις και νούμερα για “ανάπτυξη”, για “ενίσχυση της μεσαίας τάξης” και για φοροελαφρύνσεις. Για τους χιλιάδες εργαζόμενους στον Τουρισμό και τον Επισιτισμό, που γυρνούν τον τροχό της πιο κερδοφόρας βιομηχανίας της χώρας, καμία αναφορά», στηλιτεύοντας την απουσία αναφοράς στην επαναφορά των ΣΣΕ και του καθορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους και προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν κινητοποιήσεις των σωματείων για το ζήτημα της 13ωρης εργασίας.

Η ΠΟΕΕΤ τονίζει ότι στην ατζέντα της κυβέρνησης δεν υπάρχει ούτε μια απάντηση στα αιτήματά της που είναι...

• Επίδομα ανεργίας που να καλύπτει όλους τους μήνες, όχι φιλοδώρημα τριών μηνών.

• Στέγη στους εποχικούς, «γιατί δεν γίνεται να κοιμόμαστε σε αποθήκες όταν τα ξενοδοχεία γράφουν ρεκόρ τζίρων».

• Καθολική εφαρμογή των ΣΣΕ με πραγματικούς ελέγχους και κυρώσεις.

• Επαναφορά εφάπαξ και ΒΑΕ για όσους δουλεύουν σε συνθήκες φθοράς και εξάντλησης.

• Απόδοση του εφάπαξ στην 20ετία όπως ίσχυε, δεκαετίες πριν τον ν. Κατρούγκαλου.

• Επίδομα μητρότητας. «Ενώ το πρόβλημα της υπογενητικότητας μαστίζει τη Χώρα μας, η Κυβέρνηση εξακολουθεί να εξαιρεί από το επίδομα μητρότητας τις εποχικά εργαζόμενες, αποτρέποντας μια καμαριέρα, μια σερβιτόρα, μια λατζέρα να δημιουργήσει οικογένεια».