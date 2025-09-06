Εγκαίνια του Περιπτέρου της ΕΕ στη ΔΕΘ | Κεντρικό θέμα: Βιώσιμος Τουρισμός
06 Sep 2025, 20:01 | ΦΟΡΕΙΣ
Τα εγκαίνια του Περιπτέρου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στην 89η ΔΕΘ, πραγματοποίησε σήμερα ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, παρουσία της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.
Η φετινή θεματική της ΕΕ στη ΔΕΘ είναι ο Βιώσιμος Τουρισμός, με στόχο την ανάδειξη ενός μοντέλου ανάπτυξης που συνδυάζει περιβαλλοντική προστασία, σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Στο Περίπτερο προβάλλεται η πολιτιστική κληρονομιά της Μακεδονίας με επίκεντρο το Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών και το ψηφιακό έργο «Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος: Από τις Αιγές στην Οικουμένη».
Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε:
- στη συμπλήρωση των 100 χρόνων της ΔΕΘ,
- στη σημασία του Μουσείου Βεργίνας ως έργου με ευρωπαϊκή διάσταση,
- στη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Τουρισμό, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.
«Το όραμά μας είναι ένας τουρισμός με ποιότητα, σεβασμό και βιωσιμότητα. Τουρισμός που αναδεικνύει την ιστορία και προστατεύει την ταυτότητα των τόπων», σημείωσε.
Ο Επίτροπος στάθηκε επίσης στον ρόλο της ΕΕ στην ενίσχυση των υποδομών και της περιφερειακής ανάπτυξης, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία ως «γεωοικονομικό πλεονέκτημα» για την Ευρώπη.
Το Περίπτερο επισκέφθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημερώθηκε για τις δράσεις της Επιτροπής στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού.
