Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην 89η ΔΕΘ – Στο επίκεντρο η σύνδεση πολιτισμού και τουρισμού

Στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παραβρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, συνοδευόμενη από την Υφυπουργό Τουρισμού κα Άννα Καραμανλή, τη Γενική Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κα Βασιλική Κουτσούκου και τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ κ. Ανδρέα Φιορεντίνο. Κατά την επίσκεψή της στο περίπτερο του ΕΟΤ, η Υπουργός είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις δράσεις του Οργανισμού, ενώ στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό στα εγκαίνια του περιπτέρου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Η ημέρα ήταν αφιερωμένη στην πολιτιστική κληρονομιά της Μακεδονίας, με ιδιαίτερη αναφορά στο Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών και το ψηφιακό έργο «Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος: Από τις Αιγές στην Οικουμένη».

Στον χαιρετισμό της, η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η σύνδεση πολιτισμού και τουρισμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, καθώς ενισχύει την ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες, επιμηκύνει την τουριστική περίοδο και προσελκύει νέα κοινά από αναδυόμενες αγορές. «Ο πολιτισμός είναι το στοιχείο που μας καθορίζει, αλλά και ένας ανεξάντλητος πόρος, που προσδίδει παγκόσμια αξία στην τουριστική προσφορά της χώρας μας», υπογράμμισε, συγχαίροντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρωτοβουλία της.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, καθώς και η Υπουργός Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη.

Ακολούθως, η Υπουργός Τουρισμού συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα «Βιώσιμος Τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση», όπου αναφέρθηκε στη σημασία της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Τουρισμό 2026 και παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης: χωρική και χρονική επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας, ανάπτυξη νέων προορισμών, ενίσχυση υφιστάμενων και διείσδυση σε νέες αγορές.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι «η ισόρροπη ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες, η ανθεκτικότητα στον τουρισμό, η ανάδειξη του πολιτιστικού κεφαλαίου, η βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού». Υπογράμμισε, μάλιστα, τον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης και των καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας στη βιώσιμη αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού.

Στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.