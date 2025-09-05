NATURES | Συνεργασία Ελλάδας - Ιταλίας για την προστασία της φύσης

Μια σημαντική συνεργασία Ελλάδας και Ιταλίας για την προστασία της φύσης παίρνει σάρκα και οστά με την έναρξη του νέου έργου NATURES, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021-2027. Με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 1,28 εκατομμύρια ευρώ, το έργο επικεντρώνεται στη διατήρηση εμβληματικών ειδών και σπάνιων οικοτόπων σε προστατευόμενες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της νότιας Ιταλίας.

Στην Ελλάδα, οι δράσεις θα υλοποιηθούν στον Αμβρακικό, στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου–Στροφυλιάς, περιοχές διεθνούς σημασίας που φιλοξενούν μοναδική βιοποικιλότητα.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας τριών απειλούμενων ειδών:

της ευρωπαϊκής βίδρας (Lutra lutra),

της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta,

και του κίτρινου φρύνου των Απεννίνων (Bombina pachypus).

Παράλληλα, ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί σε τέσσερις τύπους οικοτόπων ευρωπαϊκής σημασίας: τις παράκτιες λιμνοθάλασσες, τα ασβεστούχα έλη, τις θίνες με δάση κουκουναριάς και τα μεσογειακά εποχιακά τέλματα.

Οι βασικές δράσεις του έργου περιλαμβάνουν στοχευμένα σχέδια διατήρησης, παρεμβάσεις πεδίου, ένα κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Στρατηγικός στόχος είναι η διαμόρφωση μιας κοινής διακρατικής πολιτικής, σε πλήρη εναρμόνιση με τον νέο νόμο της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης.

Το NATURES ξεκίνησε επίσημα στις 4 Ιουλίου και είναι ένα από τα 37 έργα που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση στην πρώτη πρόσκληση του προγράμματος. Επικεφαλής εταίρος είναι το Torre Guaceto Management Consortium στην Ιταλία, με τη συμμετοχή των Εθνικών Πάρκων Aspromonte και Sila. Από την ελληνική πλευρά, τον συντονισμό έχει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).