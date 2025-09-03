Το μέλλον του τουρισμού στην Παγκόσμια Σύνοδο του WTTC στη Ρώμη

Στη Ρώμη, την «Αιώνια Πόλη», θα πραγματοποιηθεί από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου η 25η Παγκόσμια Σύνοδος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC). Η εκδήλωση, που θεωρείται το πιο σημαντικό παγκόσμιο γεγονός για τον τουρισμό, θα φέρει κοντά ηγέτες του κλάδου από την Ιταλία και όλο τον κόσμο για να συζητήσουν το μέλλον του.

Ιταλοί ηγέτες στο προσκήνιο

Στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν κορυφαία ονόματα από τον ιταλικό τουρισμό, με επικεφαλής τον Manfredi Lefebvre, Πρόεδρο-Εκλεγμένο του WTTC και Εκτελεστικό Πρόεδρο της AKTG, Abercrombie & Kent και Crystal Cruises.

«Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον του κλάδου μας. Με τους απίστευτους προορισμούς της Ιταλίας, την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τη φιλοξενία παγκόσμιας κλάσης, έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε το μέλλον των ταξιδιών και του τουρισμού για τις επόμενες γενιές», δήλωσε ο Lefebvre.

Ανάμεσα στους διακεκριμένους ομιλητές που θα βρεθούν στη σκηνή είναι:

Massimo Caputi , Πρόεδρος & Ιδιοκτήτης της Terme & Spa Italia.

, Πρόεδρος & Ιδιοκτήτης της Terme & Spa Italia. Paolo Barletta , Διευθύνων Σύμβουλος της Arsenale Spa.

, Διευθύνων Σύμβουλος της Arsenale Spa. Pierfrancesco Vago , Εκτελεστικός Πρόεδρος της MSC Cruises.

, Εκτελεστικός Πρόεδρος της MSC Cruises. Gabriele Burgio, Δ ιευθύνων Σύμβουλος της Alpitour World.

ιευθύνων Σύμβουλος της Alpitour World. Luca Cordero di Montezemolo, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Italo.

Εκτελεστικός Πρόεδρος της Italo. Nerio Alessandri, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος της Technogym.



Η Υπουργός Τουρισμού της Ιταλίας, Daniela Santanchè, τόνισε τη σημασία της φιλοξενίας της διοργάνωσης: «Η Ιταλία επέστρεψε σε κεντρικό ρόλο στο παγκόσμιο τουριστικό τοπίο. Το γεγονός ότι το πιο αναγνωρισμένο γεγονός του κλάδου πραγματοποιείται στη χώρα μας είναι μια σαφής απόδειξη της διεθνώς αναγνωρισμένης κεντρικότητάς της».

Η Ivana Jelinic, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ENIT S.p.A. (Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Ιταλίας), επισήμανε την ποικιλομορφία των ιταλικών προορισμών: «Η Ιταλία είναι ένας από τους πιο περιζήτητους προορισμούς στον κόσμο. Χάρη στη μοναδικότητα των περιοχών μας, μπορούμε να προσελκύσουμε διαφορετικά είδη τουριστών, προσφέροντάς τους μοναδικές εμπειρίες».

Το μέλλον του κλάδου στο επίκεντρο

Η Σύνοδος, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το ιταλικό Υπουργείο Τουρισμού, τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού της Ιταλίας (ENIT S.p.A), τον Δήμο της Ρώμης και την Περιφέρεια του Λάτιο, θα φιλοξενήσει συζητήσεις για σημαντικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του τουρισμού, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η βιώσιμη αεροπορία.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του WTTC, ο τουριστικός κλάδος στην Ιταλία αναμένεται να καταγράψει επίδοση-ρεκόρ το 2025. Οι διεθνείς επισκέπτες αναμένεται να δαπανήσουν €60,4 δισ., ποσό που αποτελεί ιστορικό υψηλό. Παράλληλα, ο κλάδος αναμένεται να στηρίξει 3,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, 100.000 περισσότερες από το προηγούμενο έτος, και να συνεισφέρει €237,4 δισ. στην ιταλική οικονομία.

Οι συμμετέχοντες θα συναντηθούν στο Auditorium Parco della Musica, με στόχο να χαράξουν μια πορεία για έναν τομέα που έχει αποδείξει τη δυναμική του στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση των οικονομιών και την προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών.