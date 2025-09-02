Ε.Ξ. Ρεθύμνου | Ψήφισμα για τον θάνατο του Σπύρου Κοκοτού

Με τα μάτια του ξεναγού

Στο άκουσμα της θλιβερής είδησης του θανάτου του Σπύρου Κοκοτού, το Δ.Σ. του Συλλόγου Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνης, συνήλθε έκτακτα.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Τσακαλάκης Εμμανουήλ ανέφερε και εξήρε την προσωπικότητα και το έργο του, τα δε λοιπά μέλη προσέθεσαν στοιχεία από τη ζωή, το έργο και τα επιτεύγματά του.

Πρωτεργάτης του Ελληνικού τουρισμού, δημιουργός και αρχιτέκτονας πολυτελών ξενοδοχείων στην Ελούντα. Άνθρωπος με όραμα, συνέβαλλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη του τουρισμού.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του

Το Ρέθυμνο του τουρισμού θα τον θυμάται με ευγνωμοσύνη και σεβασμό.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου στη συνέχεια αποφάσισε: