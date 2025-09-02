Ε.Ξ. Ρεθύμνου | Ψήφισμα για τον θάνατο του Σπύρου Κοκοτού
02 Sep 2025, 21:40 | ΦΟΡΕΙΣ
TornosNews.gr
Στο άκουσμα της θλιβερής είδησης του θανάτου του Σπύρου Κοκοτού, το Δ.Σ. του Συλλόγου Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνης, συνήλθε έκτακτα.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Τσακαλάκης Εμμανουήλ ανέφερε και εξήρε την προσωπικότητα και το έργο του, τα δε λοιπά μέλη προσέθεσαν στοιχεία από τη ζωή, το έργο και τα επιτεύγματά του.
Πρωτεργάτης του Ελληνικού τουρισμού, δημιουργός και αρχιτέκτονας πολυτελών ξενοδοχείων στην Ελούντα. Άνθρωπος με όραμα, συνέβαλλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη του τουρισμού.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του
Το Ρέθυμνο του τουρισμού θα τον θυμάται με ευγνωμοσύνη και σεβασμό.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου στη συνέχεια αποφάσισε:
- Να παραστούν μέλη του Δ.Σ στην κηδεία.
- Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
- Αντί στεφάνου, να γίνει δωρεά χρηματικού ποσού υπέρ συλλόγου παιδιών με ειδικές ανάγκες.
- Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τύπο.
