Επιμελητήριο Ηρακλείου: Υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό εν όψει ΔΕΘ

Τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν την επιχειρηματικότητα και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την τοπική ανάπτυξη περιλαμβάνει το Υπόμνημα Θέσεων και Προτάσεων που κατέθεσε στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης, εν όψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στόχος του Επιμελητήριο Ηρακλείου, είναι η ανάδειξη των βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του τόπου, αλλά και η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Στο Υπόμνημα επισημαίνονται τρία κομβικά ζητήματα:

1. Υποδομές στρατηγικής σημασίας για την Κρήτη

Το Επιμελητήριο υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης μεγάλων έργων υποδομής, όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), και το Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελλίου. Παράλληλα, ζητείται ο σχεδιασμός και υλοποίηση του Νότιου Οδικού Άξονα (ΝΟΑΚ), ο εκσυγχρονισμός του Λιμανιού Ηρακλείου ώστε να ενισχυθεί η εμπορική και τουριστική δυναμική του νησιού καθώς και η αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης» με ολοκληρωμένο και βιώσιμο πολεοδομικό σχεδιασμό.

2. Στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάγκη βελτίωσης του φορολογικού και ασφαλιστικού πλαισίου, στη μείωση των υπέρογκων τραπεζικών χρεώσεων και στη θέσπιση «Ειδικού Ακατάσχετου Λογαριασμού» για τις επιχειρήσεις. Το μέτρο αυτό κρίνεται κρίσιμο για τη διατήρηση της ρευστότητας και τη συνέχιση της λειτουργίας χιλιάδων επιχειρήσεων που πλήττονται από κατασχέσεις. Παράλληλα, προτείνεται η άμεση εκταμίευση και αναμόρφωση του Μεταφορικού Ισοδύναμου, ώστε να στηριχθούν οι επιχειρήσεις της Κρήτης απέναντι στο αυξημένο κόστος μεταφοράς.

Το Επιμελητήριο επίσης ζητά στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη της οικοδομής και της κατασκευαστικής δραστηριότητας, που βρίσκεται σε κάμψη, καθώς και νέες πολιτικές για την προσιτή κατοικία και την πράσινη ανακαίνιση κτιρίων. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη ενίσχυσης των τοπικών προϊόντων και του τουριστικού brand της Κρήτης, με έμφαση στον καταδυτικό τουρισμό, την προώθηση της κρητικής διατροφής και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα του Μινωικού Πολιτισμού.

3. Στήριξη στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Επιμελητήριο Ηρακλείου

Επιπλέον το Επιμελητήριο Ηρακλείου ζητά την στήριξη της κυβέρνησης σε μια σειρά στρατηγικών παρεμβάσεων που υλοποιεί με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης.

Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η δημιουργία Νέου Βιοτεχνικού Πάρκου στο Καστέλλι, και η ανάπτυξη Καταδυτικών Πάρκων σε Χερσόνησο και Μαλεβίζι, επενδύσεις που ενισχύουν τον ποιοτικό τουρισμό και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τέλος, το Επιμελητήριο υπερασπίζεται την παραμονή σε δημόσιο χαρακτήρα και περαιτέρω αξιοποίηση του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης, ενός κομβικού θεσμού για την προβολή των τοπικών προϊόντων και την επιχειρηματική εξωστρέφεια του νησιού.

Με το υπόμνημά του, το Επιμελητήριο Ηρακλείου καλεί την Κυβέρνηση να στηρίξει έμπρακτα τις παραγωγικές δυνάμεις του νησιού και να συμπεριλάβει τα αιτήματα της κρητικής επιχειρηματικής κοινότητας στον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό.