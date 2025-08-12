Η ΕΛΙΜΕ εκσυγχρονίζει το Helpdesk – Σύντομα και με τεχνητή νοημοσύνη

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) ανακοίνωσε την αναβάθμιση της υπηρεσίας Helpdesk, η οποία πλέον θα είναι διαθέσιμη και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της (www.elime.gr). Στη νέα έκδοση ενσωματώνεται κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά τα Λιμενικά Ταμεία, ενώ στο πλαίσιο μελλοντικής βελτίωσης προβλέπεται και η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης για ταχύτερη και ευκολότερη αναζήτηση πληροφοριών.

Το Helpdesk, που λειτουργεί από τον Ιούλιο 2024, έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο για τα μέλη της ΕΛΙΜΕ, παρέχοντας άμεση και τεκμηριωμένη υποστήριξη σε θέματα εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου, ερμηνείας νόμων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, καθώς και σε ζητήματα διοικητικής διαχείρισης, παραχωρήσεων και αδειοδοτήσεων.

Με τη νέα διαδικτυακή πρόσβαση, τα μέλη θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήματα, τα οποία θα λαμβάνουν μοναδικό αριθμό αναφοράς και θα εξετάζονται με προτεραιότητα. Για σύνθετες υποθέσεις προβλέπεται εξατομικευμένη υποστήριξη.

Η ΕΛΙΜΕ φιλοδοξεί το Helpdesk να εξελιχθεί σε κεντρικό σημείο αναφοράς για την καθημερινή λειτουργία και τη στρατηγική ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων, προωθώντας την ομοιομορφία, την αποτελεσματικότητα και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Παράλληλα, στοχεύει στην προσέλκυση νέων μελών, ώστε όλα τα λιμάνια της χώρας να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του.