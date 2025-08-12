Η ΕΛΙΜΕ εκσυγχρονίζει το Helpdesk – Σύντομα και με τεχνητή νοημοσύνη
12 Aug 2025, 11:27 | ΦΟΡΕΙΣ
TornosNews.gr
Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) ανακοίνωσε την αναβάθμιση της υπηρεσίας Helpdesk, η οποία πλέον θα είναι διαθέσιμη και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της (www.elime.gr). Στη νέα έκδοση ενσωματώνεται κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά τα Λιμενικά Ταμεία, ενώ στο πλαίσιο μελλοντικής βελτίωσης προβλέπεται και η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης για ταχύτερη και ευκολότερη αναζήτηση πληροφοριών.
Το Helpdesk, που λειτουργεί από τον Ιούλιο 2024, έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο για τα μέλη της ΕΛΙΜΕ, παρέχοντας άμεση και τεκμηριωμένη υποστήριξη σε θέματα εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου, ερμηνείας νόμων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, καθώς και σε ζητήματα διοικητικής διαχείρισης, παραχωρήσεων και αδειοδοτήσεων.
Με τη νέα διαδικτυακή πρόσβαση, τα μέλη θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήματα, τα οποία θα λαμβάνουν μοναδικό αριθμό αναφοράς και θα εξετάζονται με προτεραιότητα. Για σύνθετες υποθέσεις προβλέπεται εξατομικευμένη υποστήριξη.
Η ΕΛΙΜΕ φιλοδοξεί το Helpdesk να εξελιχθεί σε κεντρικό σημείο αναφοράς για την καθημερινή λειτουργία και τη στρατηγική ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων, προωθώντας την ομοιομορφία, την αποτελεσματικότητα και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Παράλληλα, στοχεύει στην προσέλκυση νέων μελών, ώστε όλα τα λιμάνια της χώρας να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του.
διαβάστε ακόμα
- Η Booking.com «αδειάζει» τους ξενοδόχους – «Ανακριβείς και παραπλανητικοί οι ισχυρισμοί τους» 06/08 | 07:05
- Επιμελητήριο Ηρακλείου | Επιστολή για τα διοικητικά πρόστιμα Γ.Ε.ΜΗ. 24/07 | 13:09
- Αλλάζουν όλα στα ευρωπαϊκά σύνορα: Από 12 Οκτωβρίου σε ισχύ το νέο σύστημα εισόδου/εξόδου (EES) 21/07 | 18:07
- ΜΑΙΧ | Δύο ένα έργα Erasmus+ με Ιταλικά Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα 22/07 | 16:34
- ΕΞΑ και HAPCO & DES χαιρετίζουν την παραχώρηση του Tae Kwon Do στην Περιφέρεια 17/07 | 14:17
- Ο Μ. Τσακαλάκης στο TN | Η τουριστική Κρήτη ζητεί προστασία της φήμης της- Ανησυχία από τις κρατήσεις 16/07 | 06:10
- Στ. Καφούνης: Οι καθυστερήσεις στα τελωνεία πλήττουν επιχειρήσεις και καταναλωτές 21/07 | 11:36
- Erasmus+ του ΜΑΙΧ: Κατάρτιση Ιταλών σπουδαστών στον τουρισμό 09/07 | 12:28
- ΕΡΓΑΝΗ: Ο τουρισμός πρώτος κλάδος στις καταγεγραμμένες υπερωρίες το Μάιο 09/07 | 07:06
- 10 τουριστικοί οργανισμοί της Ευρώπης ανανεώνουν τις δεσμεύσεις τους για τη βιωσιμότητα 09/07 | 06:44
δημοφιλέστερα
- 1 Ξενοδοχείο ακύρωσε τις κρατήσεις του Αυγούστου λόγω ανεπάρκειας νερού (!) 11.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 2 Tουριστική συνεργασία ανάμεσα σε Σαντορίνη και Νότια Κορέα 12.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Avali, το νέο ξενοδοχείο της Mar-Bella Collection στην Κέρκυρα 12.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 4 Scarlet Beach: Σε τροχιά υλοποίησης η επένδυση-μαμούθ στο Πόρτο Χέλι 12.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 5 Όταν το αχλάδι συναντά το σταφύλι: γιορτές γεύσης, μνήμης και μουσικής σε Βελεστίνο και Νέα Αγχίαλο 12.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου – Η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη 12.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Στο «φουλ» οι μηχανές του τουρισμού σε Βόλο και Πήλιο – Πληρότητες έως 95% 12.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Καβάλα: Ψήφισμα για την υποθαλάσσια αποθήκευση CO₂ στον Πρίνο Θάσου 12.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Η Turkish Airlines βάζει πλώρη για τη Λατινική Αμερική μέσω της Air Europa 12.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 10 Corfu Events 365 | Καταγραφή και προώθηση τοπικών εκδηλώσεων 12.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ