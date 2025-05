Oι νέοι κανόνες βιωσιμότητας της ΕΕ για τον ευρωπαϊκό τουρισμό | Η Λευκή Βίβλος

Σημαντική παρέμβαση για τον ευρωπαϊκό τουριστικό κλάδο αποτελεί η νέα Λευκή Βίβλος που παρουσίασαν από κοινού η European Travel Commission (ETC) και το Global Destination Sustainability Movement (GDS-Movement) στη φετινή έκθεση IMEX Frankfurt 2025. Ο τίτλος της έκδοσης, «A Destination’s Guide to the New EU Sustainability Regulations», αντικατοπτρίζει την ανάγκη των τουριστικών προορισμών να προσαρμοστούν στις νέες ευρωπαϊκές κανονιστικές απαιτήσεις για τη βιωσιμότητα, που πρόκειται να επηρεάσουν οριζόντια τη λειτουργία των Destination Management Organisations (DMOs) και National Tourism Organisations (NTOs).

Οι νέες ευρωπαϊκές οδηγίες — Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Empowering Consumers for the Green Transition Directive (ECGTD) και Green Claims Directive (GCD) — φέρνουν σαρωτικές αλλαγές στη διαχείριση και επικοινωνία των βιώσιμων πρακτικών από τους τουριστικούς φορείς. Οι προορισμοί που επιθυμούν να διασφαλίσουν νομική και οικονομική ασφάλεια, να ενισχύσουν τη φήμη τους και να αξιοποιήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, καλούνται να ενεργήσουν άμεσα.

Ριζικές αλλαγές στην αναφορά και την επικοινωνία βιωσιμότητας

Οι κανονισμοί αυτοί απαιτούν αυξημένη διαφάνεια, λογοδοσία και αυστηρό έλεγχο των περιβαλλοντικών ισχυρισμών που προβάλλουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί του τουρισμού. Δεν περιορίζονται μόνο σε φορείς εντός της Ε.Ε., αλλά καλύπτουν κάθε οντότητα που δραστηριοποιείται στην ευρωπαϊκή αγορά, περιλαμβανομένων διεθνών πλατφορμών διαμονής και ψηφιακών ενδιάμεσων υπηρεσιών.

«Η βιωσιμότητα πλέον αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το πώς αντιλαμβάνονται και εμπλέκονται οι επισκέπτες με έναν προορισμό. Οι DMO και NTO μπορούν να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο, καθοδηγώντας τοπικές επιχειρήσεις και φορείς προς έναν πιο υπεύθυνο τουρισμό», δήλωσε ο Eduardo Santander, Διευθύνων Σύμβουλος της ETC.

Όχι μόνο συμμόρφωση, αλλά ηγεσία και ευκαιρίες

Η Λευκή Βίβλος τονίζει ότι η πρόωρη συμμόρφωση με τις νέες οδηγίες δεν προσφέρει μόνο προστασία από νομικούς κινδύνους ή κυρώσεις, αλλά και πλεονεκτήματα όπως βελτίωση της φήμης, νέες πηγές χρηματοδότησης και αύξηση της εμπιστοσύνης των επισκεπτών. «Οι προορισμοί που θα δράσουν πρώτοι δεν θα είναι απλώς συμμορφωμένοι – θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και θα βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις», υπογράμμισε ο Guy Bigwood, CEO της GDS-Movement.

Τρία βασικά βήματα για την προσαρμογή

Το white paper παρουσιάζει τρεις κομβικές δράσεις για τους προορισμούς:

1. Κατανόηση των ρόλων και ευθυνών για τη συμμόρφωση με τις νέες οδηγίες της Ε.Ε.

2. Ευθυγράμμιση στρατηγικής και επικοινωνίας με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τη βιώσιμη ταυτότητα του προορισμού.

3. Αντιμετώπιση των κινδύνων και αξιοποίηση των ευκαιριών της πρώιμης εφαρμογής, με στόχο την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Παράλληλα, η ETC και η GDS-Movement ανακοίνωσαν τη διοργάνωση δύο διαδικτυακών σεμιναρίων στις 10 και 11 Ιουνίου 2025, προκειμένου να παράσχουν περαιτέρω καθοδήγηση και πρακτικά εργαλεία στα στελέχη του τουριστικού κλάδου.

Ένας πρακτικός οδηγός για μια νέα εποχή

Η Λευκή Βίβλος λειτουργεί ως εργαλείο για τη μετάβαση των ευρωπαϊκών προορισμών στη νέα εποχή της κανονιστικής βιωσιμότητας. Παρέχει σαφείς κατευθύνσεις για την ενημέρωση των εκθέσεων βιωσιμότητας, τον τρόπο παρουσίασης των "πράσινων" ισχυρισμών προς το κοινό, και τον σχεδιασμό επικοινωνιακής στρατηγικής που εναρμονίζεται με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η κυκλοφορία του οδηγού έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς ο τουριστικός κλάδος καλείται να ισορροπήσει μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, ενώ οι προσδοκίες των ταξιδιωτών και των τοπικών κοινωνιών μετατοπίζονται με ταχείς ρυθμούς προς πιο «πράσινες» επιλογές.

