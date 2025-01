WTTC: Η τιμή και και η ποιότητα πάνω από τη βιωσιμότητα στην επιλογή ταξιδιών

Οι ταξιδιώτες ενδιαφέρονται για την αειφορία, όμως τα σημαντικότερα κριτήρια στην επιλογή ταξιδιών συνεχίζουν να είναι το κόστος και η ποιότητα. Συνεπώς, οι καταναλωτές προσδοκούν από τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν προσιτές επιλογές αειφορίας στα ταξίδια.

Τη δυναμική αυτή αποκαλύπτει νέα έκθεση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC), η οποία παρουσιάστηκε σήμερα στην έκθεση FITUR της Μαδρίτης.

Η έκθεση «Bridging the Say-Do Gap: How to Create an Effective Sustainability Strategy by Knowing Your Customers», για την εκπόνηση της οποίας συνεργάστηκε η YouGov, βασίστηκε σε έρευνα 10.000 ερωτηθέντων. Σε αυτήν παρουσιάζονται 6 κατηγορίες καταναλωτών βάσει του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν την αειφορία στα ταξίδια, από τους πιο ευαισθητοποιημένους και υπεύθυνους περιβαλλοντικά μέχρι τους πιο απόμακρους από τα ζητήματα αυτά: τους Hopeful Worriers, τους Outward Pointing Worriers, τους Disempowered Environmentalists, τους Accountable Optimists, τους Action Avoiders και τους Climate Change Agnostics.

Η κατανόηση των διαφορετικών αυτών οπτικών είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα ως προς τον σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών αειφορίας που ανταποκρίνονται στο κοινό τους και δημιουργούν πραγματικό αντίκτυπο.

Το κόστος και η ποιότητα παραμένουν προτεραιότητα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το κόστος και η ποιότητα παραμένουν κυρίαρχες προτεραιότητες για τους ταξιδιώτες, υπερβαίνοντας σε σημασία τις επιλογές αειφορίας. Σε οριζόντια κλίμακα κατηγοριών καταναλωτών, πάνω από το 50% αναφέρουν ότι το κόστος είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις επιλογές αγορών, ενώ το 30% δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα.

Στον αντίποδα, η αειφορία αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα για μόλις μια μικρή μειονότητα, που κυμαίνεται μεταξύ 11% και 7%, ακόμη και στις πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες ομάδες.

Η έλλειψη ορατότητας συνιστά επίσης ένα σημαντικό εμπόδιο στην πρόοδο. Πάνω από το 10% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν έχουν εκτεθεί σε μηνύματα αειφορίας ή σχετική πληροφόρηση μέσα από οποιοδήποτε κανάλι, είτε από τα βασικά μέσα, τις πλατφόρμες των social media ή πρωτοβουλίες της κοινότητας.

Η έκθεση καλεί τις επιχειρήσεις να ηγηθούν με το παράδειγμά τους, συνεργαζόμενες, όταν αυτό είναι εφικτό, με άλλες επιχειρήσεις και κυβερνήσεις επί πρωτοβουλιών αειφορίας. Για να οδηγηθούμε σε μια πραγματική αλλαγή, η έκθεση επισημαίνει ότι πρέπει να γίνουν τα εξής...

-να επισημαίνονται τα οικονομικά και προσωπικά οφέλη των βιώσιμων ταξιδιών,

-να διασφαλιστεί ότι οι φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές είναι απλές και βολικές για τους καταναλωτές και

-να εισαχθούν κλιμακωτά προγράμματα ανταμοιβής για την παροχή κινήτρων για δράση σε όλα τα επίπεδα.

Το προσαρμοσμένο μάρκετινγκ που μιλάει άμεσα για τις αξίες και τις ανάγκες των μεμονωμένων καταναλωτών έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει σημαντικά τη δέσμευση σε διαφορετικά τμήματα. Ο σχεδιασμός μη βιώσιμων επιλογών για να καταστήσει τη βιωσιμότητα προεπιλεγμένη επιλογή μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία.

Παραδείγματα εταιριών με προβεβλημένες βιώσιμες πρακτικές

Πολλές εταιρείες Ταξιδιών και Τουρισμού υιοθετούν ενεργά βιώσιμες πρακτικές και τις κοινοποιούν στους καταναλωτές...

-Η Intrepid Travel επισημαίνει ευδιάκριτα τα δρομολόγια με τον αντίκτυπό άνθρακα που έχουν και αντισταθμίζει αυτόματα τις εκπομπές.

-Η Iberostar αξιοποιεί την τεχνολογία AI για να μειώσει τη σπατάλη τροφίμων στα ξενοδοχεία της και δίνει προτεραιότητα στα αναξιοποίητα αποθέματα ψαριών.

-Η Hilton έχει εξοπλίσει πάνω από 1.800 ξενοδοχεία με σημεία φόρτισης EV, με σχεδόν το ένα τρίτο των ιδιοκτησιών της στην περιοχή EMEA να τροφοδοτούνται εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.