World Sustainable Travel & Hospitality Awards | Βραβεύτηκαν οι κορυφαίες πρωτοβουλίες βιωσιμότητας

Οι κορυφαίες πρωτοβουλίες βιωσιμότητας στον τουρισμό ανά τον κόσμο βραβεύτηκαν στα World Sustainable Travel & Hospitality Awards. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου στο Μπελίζ για να συμπέσει με την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, συγκέντρωσε εμπειρογνώμονες του κλάδου και πρωτοπόρους οργανισμούς και επιχειρήσεις σε βιώσιμες πρακτικές σε όλους τους τομείς των ταξιδιών και της φιλοξενίας.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε 21 νικητές, καθένας από τους οποίους αντιπροσωπεύει διαφορετικά τμήματα του βιώσιμου τουρισμού, από έργα που βασίζονται στην κοινότητα έως διεθνείς ξενοδοχειακές μάρκες. Έτσι:

Η Green Initiative, γνωστή για τα έργα αποκατάστασης στην Κόστα Ρίκα, το Περού και τη Βραζιλία, αναδείχθηκε «Κορυφαίος Αειφόρος Οργανισμός στον Κόσμο»,

Η εταιρεία πολυτελών θερέτρων Soneva έλαβε το βραβείο για την «Κορυφαία Πρωτοβουλία Αειφόρου Ενεργειακής Απόδοσης στον κόσμο» για τις καινοτόμες περιβαλλοντικές στρατηγικές της στην Μαλδίβες.

Η ibis RockCorps τιμήθηκε με τον τίτλο της «Κορυφαίας Βιώσιμης Συνεργασίας στον Κόσμο» για τα εθελοντικά έργα της στη Γαλλία.

Η Rainforest Expeditions ξεχώρισε για τις περιβαλλοντικές δράσεις της στον Περουβιανό Αμαζόνιο, κερδίζοντας τον τίτλο του «Κορυφαίου Προγράμματος Αειφόρου Διατήρησης και Βιοποικιλότητας στον Κόσμο» για την ανακάλυψη 30 νέων ειδών.

Η Mandarin Oriental είχε ισχυρή παρουσία κερδίζοντας τρία βραβεία: «Κορυφαία Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κόσμο», «Κορυφαίος Βιώσιμος Εργοδότης στον κόσμο» και «Κορυφαίο Πρόγραμμα Αειφόρου Εφοδιαστικής Αλυσίδας στον Κόσμο».

Οι επιμέρους διακρίσεις περιελάμβαναν την Agnes Pierce, Global Head of Sustainability στην Amadeus, η οποία ονομάστηκε «Κορυφαίος Ηγέτης Αειφορίας στον κόσμο» και ο Andy De Silva, Διευθύνων Σύμβουλος του Hotel Emporium, που αναδείχθηκε ως ο «Κορυφαίος Παγκόσμιος Ηγέτης Αειφορίας του Αύριο».

Το ίδιο το Μπελίζ αναγνωρίστηκε ως ο «Κορυφαίος Βιώσιμος Προορισμός του Κόσμου», μια απόδειξη των συνεχιζόμενων προσπαθειών της στον υπεύθυνο τουρισμό και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Τοπικές πρωτοβουλίες όπως η Che'il Mayan Chocolate και η Turneffe Atoll Sustainability Association τιμήθηκαν επίσης για τη συμβολή τους στην πολιτιστική κληρονομιά και τη θαλάσσια προστασία.

Ο Justin Cooke, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος των World Sustainable Travel & Hospitality Awards, σχολίασε: «Είμαστε απίστευτα περήφανοι που γιορτάζουμε και αναγνωρίζουμε τους νικητές των εναρκτηρίων World Sustainable Travel & Hospitality Awards. Οι ιστορίες τους για καινοτομία και θετικό αντίκτυπο χρησιμεύουν ως ισχυρός δείκτης της δυναμικής που οδηγεί την ταξιδιωτική βιομηχανία προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Η τελετή απονομής σηματοδότησε το ντεμπούτο ενός νέου τροπαίου World Travel Awards, που δημιουργήθηκε μοναδικά χρησιμοποιώντας τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης και ανακυκλωμένο πλαστικό ωκεανού, που τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές ηλιακής ενέργειας. Αυτή η πρωτοβουλία συμβολίζει την αποστολή της εκδήλωσης να προωθήσει τη βιωσιμότητα μέσω της καινοτομίας.

Το πρόγραμμα των βραβείων είναι μια συνεργασία με την World Sustainable Hospitality Alliance. Θα αποτελεί εφεξής την "αδελφή" εκδήλωση των World Travel Awards, που γιορτάζουν φέτος την 31η επέτειό τους.

Αναλυτικά οι νικητές

World’s Leading Sustainable Organisation: Green Initiative

World’s Leading Sustainable Supply Chain Programme: Mandarin Oriental

World’s Leading Sustainable Energy Efficiency Initiative: Soneva

World’s Leading Sustainable Health & Well-being Initiative: Emaar Hospitality

World’s Leading Sustainable Circular Economy Partnership: One Tree at a Time X Six Senses Courchevel

World’s Leading Sustainable Water & Waste Innovation: Six Senses Zighy Bay

World’s Leading Sustainable Finance Initiative: Soneva & Soneva Foundation

World’s Leading Sustainable Technology: Choice Hotels & CarbinX

World’s Leading Sustainable Partnership: ibis RockCorps

World’s Leading Sustainable Conservation & Biodiversity Programme: Rainforest Expeditions

World’s Leading Sustainable Development: Mandarin Oriental

World’s Leading Sustainable Destination: Belize

World’s Leading Sustainable Female Empowerment Initiative: SASANE Sisterhood Trekking & Travels

World’s Leading Sustainable Employer: Mandarin Oriental

World’s Leading Sustainable Accessibility & Inclusion Initiative: Four Seasons Astir Palace Hotel Athens

World’s Leading Sustainability Leader: Agnes Pierce

World’s Leading Sustainability Leader of Tomorrow: Andy De Silva

World’s Leading Sustainable Education & Training Programme: Travel4Impact

Leading Sustainable Cultural Heritage Project: Che’il Mayan Chocolate

Leading Sustainable Marine Conservation Initiative: Turneffe Atoll Sustainability Association

Leading Sustainable Community Engagement Programme: Belize Tourism Industry Association