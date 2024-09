TOPOSOPHY | Nέα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ETC) για τη Διαχείριση Κρίσεων

Η μελέτη για τις επιπτώσεις των κρίσεων στον τουριστικό τομέα των ευρωπαϊκών προορισμών (Crises in Tourism: Impacts and Lessons from European Destinations) δημοσιεύθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενη από έναν πρακτικό οδηγό με συστάσεις και κατευθύνσεις για τη διαχείριση κρίσεων από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού (Crisis Management Checklist for NTOs). Αυτά τα έργα εκπονήθηκαν από την TOPOSOPHY για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (ETC).

Η μελέτη χαρτογραφεί τους τύπους κρίσεων που μπορούν να επηρεάσουν τον τουριστικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στους ευρωπαϊκούς προορισμούς, διερευνώντας τους τρόπους με τους οποίους οι περιβαλλοντικές, υγειονομικές, γεωπολιτικές, οικονομικές και άλλες κρίσεις μεταβάλλονται σε φύση και κλίμακα. Επιπλέον, εξετάζει πώς μπορεί να εξελιχθεί ο ρόλος των Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις.

Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης καλές πρακτικές και διδάγματα από πρωτοβουλίες διαχείρισης κρίσεων που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Πολωνία.

Παράλληλα, ο πρακτικός οδηγός περιλαμβάνει μια ιδιαίτερα χρήσιμη λίστα ενεργειών (Checklist) για τους Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού, την οποία μπορούν να ακολουθήσουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια κρίση (Preparedness, Response, Recovery, and Resilience). Η λίστα αυτή βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πλαίσια για τη διαχείριση κρίσεων και έχει εμπλουτιστεί με παρατηρήσεις και σχόλια από τους επικεφαλής των Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού, κατά τη διάρκεια εξειδικευμένης συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών τον Μάιο του 2022 στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Αυτή είναι η τέταρτη συνεργασία της ETC με την TOPOSOPHY. Η πρώτη ήταν η μελέτη για το προφίλ, τα κίνητρα και τις προσδοκίες της νεότερης γενιάς ταξιδιωτών (ηλικίας 8-24 ετών σήμερα) (Study on Generation Z Travellers). Η δεύτερη ήταν η μελέτη καταγραφής των ενεργειών και επιδόσεων των 29 Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού, με επίκεντρο την στρατηγική καθοδήγηση τους μέσω συγκεκριμένων δράσεων και ενεργειών στο πλαίσιο της διαχείρισης και ανάκαμψης από την πανδημική κρίση του COVID-19 (ETC Handbook On Covid-19 NTO Recovery Strategies). Τέλος, η τρίτη συνεργασία αφορούσε τον πρακτικό οδηγό για την υλοποίηση βιώσιμων εφαρμογών τουρισμού (ETC Handbook on Encouraging Sustainable Tourism Practices).