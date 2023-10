Ευρωπαϊκός τουρισμός: Αισιοδοξία για τη χειμερινή σεζόν - Πως επηρεάζεται η επιλογή διακοπών από το πληθωρισμό

Το 68% των Ευρωπαίων σχεδιάζουν να ταξιδέψουν κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2023 έως το Μάρτιο του 2024, μειωμένοι κατά 2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με κύρια ανησυχία τους να παραμένει η δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για την οικονομική τους κατάσταση, το 71% σκοπεύει να διατηρήσει ή να αυξήσει τον συνήθη προϋπολογισμό ταξιδίου τους επόμενους μήνες. Η πρόθεση να πραγματοποιήσουν πολλά ταξίδια είναι υψηλή (54%), και ο αριθμός όσων σκοπεύουν να δαπανήσουν πάνω από 1.500 ευρώ ανά ταξίδι έχει αυξηθεί σημαντικά (+7%) σε σύγκριση με πέρυσι.

Αυτά προκύπτουν από την πιο πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων, ETC, με τίτλο «Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel», η οποία βασίστηκε σε δεδομένα που συλλέχθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 από ερωτηματολόγια σε ταξιδιώτες από τη Γερμανία, το Ην. Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Ελβετία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Αυστρία.

Τα βασικότερα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έκθεση είναι τα ακόλουθα...

-Οι Ισπανοί και οι Ιταλοί είναι οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές των ταξιδιών, με το 75% να σκοπεύουν να ταξιδέψουν πριν το Μάρτιο του 2024 ενώ υψηλή διάθεση για ταξίδια καταγράφεται και στους Βρετανούς και τους Πολωνούς (από 73% για κάθε αγορά).

-Στην πλειονότητά τους οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες σχεδιάζουν ταξίδια αναψυχής (69%) και ταξίδια για επίσκεψη σε φιλικά και οικογενειακά πρόσωπα (15%). Επίσης, καταγράφεται μικρή αύξηση στα επαγγελματικά ταξίδια, με το 8% να προγραμματίζει ταξίδι για επαγγελματικούς λόγους, σημειώνοντας αύξηση 3% σε σύγκριση με πέρυσι.

Στόχος να μεγιστοποιήσουν την εμπειρία διακοπών παρά τις ανησυχίες για την ακρίβεια

-Το 22% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι οι αυξανόμενες δαπάνες αποτελούν τη μεγαλύτερη ανησυχία τους σχετικά με τα ταξίδια, ενώ το 16% ανησυχεί για την προσωπική του οικονομική κατάσταση.

-Για το λόγο αυτό, το 22% ενδιαφέρονται για ταξίδια εκτός περιόδου αιχμής, το 13% σκέφτονται να επισκεφθούν πιο οικονομικούς προορισμούς, και άλλο 13% σκοπεύουν να επωφεληθούν από προκρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και δραστηριοτήτων.

-Κατά τη στιγμή της έρευνας, μόνο το 22% των ταξιδιωτών είχαν κάνει πλήρη κράτηση για το ταξίδι τους, με το 23% να αφήνει ανοικτές ορισμένες επιλογές για μεταφορές ή διαμονή. Αυτό υποδηλώνει την επιθυμία τους να επωφεληθούν από προσφορές της τελευταίας στιγμής.

-Οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται επίσης για στρατηγικές εξοικονόμησης χρημάτων κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον προορισμό. Το 17% σχεδιάζουν να μειώσουν τις αγορές, το 15% ανέφεραν ότι θα δαπανήσουν λιγότερα σε διαμονή και φαγητό, και το 12% ότι θα επωφεληθούν από τις δημόσιες συγκοινωνίες ή τις υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων.

-Οι ευχάριστες καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να είναι το κύριο κριτήριο για την επιλογή προορισμού, καθώς το 19% τις αναφέρει ως το πιο σημαντικό παράγοντα.

-Παράλληλα, εκφράζουν μεγαλύτερη ανησυχία για τον αντίκτυπο των ακραίων καιρικών φαινομένων στα ταξίδια τους. Το 14% αναφέρει ότι αυτή είναι η κύρια ανησυχία τους, σημειώνοντας αύξηση 8% από την προηγούμενη έρευνα που διενεργήθηκε τον Μάιο του 2023.

-Αν και οι πτήσεις παραμένουν η κορυφαία επιλογή για το ήμισυ των ερωτηθέντων (50%), ο αριθμός των Ευρωπαίων που επιλέγουν πιο περιβαλλοντικά φιλικά μέσα μεταφοράς αυξάνεται. Το 17% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τρένο ή λεωφορείο στο επόμενο ταξίδι τους, σημειώνοντας αύξηση 5% από πέρυσι. Παράλληλα, ο αριθμός των ταξιδιωτών που σχεδιάζουν να οδηγήσουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους έχει μειωθεί κατά 7%.