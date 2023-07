Η ETC ενώνει τις δυνάμεις της με την Tomorrow’s Air για πιο υπεύθυνα ως προς το κλίμα ταξίδια

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ETC) ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με το brand της Εμπορικής Ένωσης Ταξιδιών Περιπέτειας (ATTA), Tomorrow’s Air, το οποίο έχει στόχο να εμπνέει και να εκπαιδεύει την παγκόσμια ταξιδιωτική κοινότητα σχετικά με λύσεις ταξιδίων υπεύθυνες ως προς το κλίμα.

Η Tomorrow’s Air έχει δεσμευθεί να καθαρίσει το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και να το αποθηκεύει σε μόνιμη βάση, ενισχύοντας ένα πράσινο μέλλον για την ταξιδιωτική βιομηχανία.

Η συνεργασία με την ETC στοχεύει να αυξήσει την ενημέρωση των Ευρωπαίων μετόχων του κλάδου σχετικά με τα υπεύθυνα ως προς το περιβάλλον ταξιδια και να στηρίξει τις καινοτομίες στο χώρο της τεχνολογίας για το κλίμα.

Οι κυριότεροι στόχοι της συνεργασίας είναι..

-Η υποστήριξη των στόχων βιωσιμότητας της ETC: Το Tomorrow’s Air θα συνεργαστεί μαζί με την ETC για την προώθηση βιώσιμων εκδηλώσεων που δίνουν έμφαση σε συνειδητοποιημένες πρωτοβουλίες για το κλίμα. Η συνεργασία θα περιλαμβάνει υποστήριξη για λύσεις τεχνολογίας για το κλίμα, όπως η αφαίρεση άνθρακα με μόνιμη αποθήκευση.

-Εκπαίδευση των Μετόχων του Ευρωπαϊκού Τουρισμού και των Ταξιδιωτών: Οι Tomorrow’s Air και ETC στοχεύουν να εκπαιδεύσουν την ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία και τους επισκέπτες στα ταξίδια με γνώμονα το κλίμα. Ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της ενσωμάτωσης της κλιματικής τεχνολογίας στις ταξιδιωτικές στρατηγικές, στόχος θα είναι να συμβάλλουν σε έναν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Tomorrow’s Air θα προσφέρει σε εκπροσώπους εκδηλώσεων της ETC έναν προσαρμοσμένο σύνδεσμο πληρωμής για να αγοράζουν πακέτο 25 ευρώ κάθε φορά που εγγράφονται σε εκδήλωση της ETC. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει εκπαίδευση στα ταξίδια με προστασία του κλίματος και σε καινοτομίες στην κλιματική τεχνολογία, όπως η αφαίρεση άνθρακα με μόνιμη αποθήκευση. Η ETC θα αντιστοιχίζει την πληρωμή κάθε πακέτου με μια επιπλέον συνεισφορά 25 ευρώ. Οι πληρωμές που θα πραγματοποιούνται από τους αντιπροσώπους και αντιστοιχίζονται από την ETC θα συμβάλουν στην απομάκρυνση και μόνιμη αποθήκευση 52 κιλών διοξειδίου του άνθρακα.