Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων | Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα στον τουρισμό

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων (ETC) εγκαινιάζει Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα, με σκοπό να αποτελέσει το παράδειγμα και να προωθήσει τον επείγοντα χαρακτήρα μιας πράσινης μετάβασης στον τουρισμό, μέσα από κλιματικές δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε πρώτη φάση, με το σχέδιο η ETC δεσμεύεται να μειώσει κατά το ήμισυ τις εκπομπές που παράγονται από τις δραστηριότητές της έως το 2030, καθώς και να υποστηρίξει ανάλογες δράσεις για το κλίμα μεταξύ των Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού μελών της.

Η Επιτροπή έχει υποστηρίξει τη Διακήρυξη της Γλασκόβης για την Κλιματική Δράση στον Τουρισμό, έχοντας την ισχυρή πεποίθηση ότι η σχέση μεταξύ τουρισμού και κλιματικής αλλαγής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Η τουριστική βιομηχανία έχει και ευθύνη και ευκαιρία να προστατεύσει τους πόρους από τους οποίους εξαρτάται, συμπεριλαμβανομένων του φυσικού περιβάλλοντος, της άγριας ζωής και της πολιτιστικής κληρονομιάς που ζωντανεύουν τις ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Μιλώντας σε εκδήλωση για την έναρξη του Σχεδίου Δράσης για το Κλίμα της ETC, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Luís Araújo είπε ότι η αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, η οικοδόμηση ενός πιο ανθεκτικού τομέα και η αναζωογόνηση των πόρων κάθε προορισμού θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα και ευθύνη όλων των ενδιαφερόμενων μερών στον τουρισμό. Με αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο, η ETC όχι μόνο προσπαθεί να επιτύχει την ουδετερότητα των εκπομπών άνθρακα στις δραστηριότητές της, αλλά και να ενδυναμώσει τα μέλη της ETC να αναλάβουν τολμηρή δράση για το κλίμα και να εμπνεύσουν τη βιομηχανία για σημαντικές πρωτοβουλίες.

Το Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση του ETC στο Ταλίν, που φιλοξενήθηκε από την Visit Estonia. Φέτος, το Ταλίν κατέχει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας, χάρη στη δέσμευσή του στη βιοποικιλότητα, τη βιώσιμη διακυβέρνηση και την πράσινη καινοτομία.

Πλοήγηση στη διαδρομή προς το Net Zero

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η ETC θα επικεντρωθεί στη μείωση του αποτυπώματος που προκαλείται από τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες, όπως είναι τα επαγγελματικά ταξίδια, οι εκδηλώσεις, τα ταξίδια εξοικείωσης και τα ταξίδια διαμορφωτών της κοινής γνώμης. Στόχος του οργανισμού είναι να φτάσει το Net Zero πριν από το 2050.

Μέσω του Σχεδίου Δράσης για το Κλίμα, το ETC στοχεύει επίσης να αξιοποιήσει τον ρόλο του ως οργανισμού-ομπρέλα για τους Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού στην Ευρώπη, δεσμεύοντας τους Οργανισμούς για μια πράσινη μετάβαση και παρέχοντας τεχνική υποστήριξη σχετικά με τη μετάβαση στο Net Zero.

Μερικές βασικές πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα είναι οι εξής:

Ετήσια μείωση 7% των εκπομπών άνθρακα για την επίτευξη του ενδιάμεσου στόχου του 2030

Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την Κλιματική Δράση εντός του οργανισμού

Ανάπτυξη σχεδίου για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των μελών του ETC στη δράση για το κλίμα

Δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για τα μέλη του ETC ώστε να μοιράζονται παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, μελέτες περιπτώσεων και εργαλεία για τη δράση για το κλίμα





Έχοντας ένα σημαντικό ρόλο διασύνδεσης μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών τουριστικών δικτύων, η ETC θεωρεί ότι μπορεί να καθοδηγήσει προς το Net Zero την τουριστική βιομηχανία στην Ευρώπη.

Το Σχέδιο Δράσης της ETC για το κλίμα αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του Travel Foundation, ενός κορυφαίου διεθνούς οργανισμού βιώσιμου τουρισμού.