Ελληνο-ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης | Προώθηση του τουρισμού μέσω του digital marketing

Το Ελληνοιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, εταίρος του προγράμματος ABOVE, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020, παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου σε ενδιαφερόμενους του τομέα του τουρισμού.

Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των περιοχών της διασυνοριακής περιοχής, ώστε να παρουσιάσουν τα ανεξερεύνητα μέρη και να προσελκύσουν τουρίστες που λατρεύουν τη φύση και ακολουθούν ανάλογες δραστηριότητες ήπιου τουρισμού.

Μέσα στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκαν εποχικά βίντεο και timelapses με τη χρήση νέων τεχνολογιών και drones, της διασυνοριακής περιοχής που δεν έχουν καταγραφεί και αποτυπωθεί από τη Google. Τα βίντεο αποτέλεσαν βασικό εργαλείο προώθησης των περιοχών, ώστε να συμβάλλουν στην προώθηση των περιοχών που δεν έχουν προωθηθεί ως τουριστικά θέλγητρα. Επίσης, διοργανώθηκαν ειδικά σεμινάρια εκπαίδευσης σε επαγγελματίες του χώρου του τουρισμού με θέμα το digital marketing στον τουρισμό, τα πράσινα επαγγέλματα και το slow tourism.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου στους ενδιαφερόμενους του τομέα του τουρισμού πραγματοποιήθηκε μέσω της διοργάνωσης Pop up resto, στην οποία στελέχη των εταίρων του έργου παρουσίασαν τα αποτελέσματα του. Οι παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων του έργου πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές: Οχρίδα, Στρούμιτσα, Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες, καθώς και με τη συμμετοχή του έργου στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού BIT 2023, στο Μιλάνο (φωτογραφία).

Στη έκθεση BIT του Μιλάνο, οι εταίροι του έργου, το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης και το Agency for Promotion and Support of Tourism of Republic of North Macedonia συναντήθηκαν με περισσότερους από 30 tour operators με σκοπό την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω τουριστικών πρακτορείων.