Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού | H Ελλάδα στο επίκεντρο της ζήτησης και το 2023 – Πόσο επηρεάζει ο πληθωρισμός τα ταξίδια

To 94% των ταξιδιωτών από τις μεγαλύτερες αγορές εξερχόμενου τουρισμού στον κόσμο έμειναν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι από τις διακοπές τους στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2022, με την Ελλάδα να βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις τους τόσο κατά τη χρονιά που φτάνει σε λίγο στο τέλος της όσο και για το 2023.

Αυτό προκύπτει από το δεύτερο σκέλος της έρευνας «Exploring Consumer Travel Attitudes and Expectations to Drive Tourism Recovery» που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού, ETC, σε δείγμα καταναλωτών από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, το Ην. Βασίλειο αλλά και την Αυστραλία και τις ΗΠΑ, με στόχο να αποκαλύψει τις εμπειρίες που αποκόμισαν από τις διακοπές του 2022 και τις προσδοκίες τους για τα μελλοντικά ταξίδια.

Η Ελλάδα βρέθηκε στην τέταρτη θέση της κατάταξης με τους πιο περιζήτητους προορισμούς των ταξιδιωτών το καλοκαίρι του 2022, μετά την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Οι Μεσογειακές χώρες αποτέλεσαν τους δημοφιλέστερους προορισμούς των ταξιδιωτών, όπως αποδείχθηκε και από την 12η έρευνα «Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel» της MSIET (Οι 5 κορυφαίες χώρες για τα επόμενα διεθνή ταξίδια των Ευρωπαίων είναι η Ισπανία [10,2%], η Γαλλία [10,1%], η Ιταλία [9,6%] και η Ελλάδα [6,6%]).

Την ίδια θέση στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών φαίνεται να έχει η χώρα μας και για τα ταξίδια τους το 2023, με την Ελλάδα να αποτελεί την τέταρτη δημοφιλέστερη επιλογή μετά τη Γερμανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία.

To 91% έχουν θετική αντίληψη για την Ευρώπη ως ταξιδιωτικό προορισμό, εκτιμώντας ιδιαίτερα τον πολιτιστικό της πλούτο, τις τουριστικές ατραξιόν και την γεωγραφική της θέση. Ωστόσο, 2 τους 5 ανέφεραν ότι θα αποφύγουν ταξίδια σε γειτονικές χώρες της Ουκρανίας λόγω του πολέμου, όμως μόνο το 7% θα σταματήσει να ταξιδεύει στην Ανατολική Ευρώπη.

Όσον αφορά τις τάσεις που επικράτησαν στα ταξίδια το 2022, παρότι το 54% των ταξιδιωτών επηρεάστηκαν από τις ελλείψεις προσωπικού, ελάχιστοι από αυτούς ένιωσαν ότι κλoνίστηκε η εμπιστοσύνη τους στους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών και οι περισσότερο εξέφρασαν την κατανόησή τους για τα προβλήματα στον τουριστικό κλάδο μετά τον COVID.

Οι περισσότεροι ταξιδιώτες δεν ανησυχούν πια για τον κορωνοϊό, ωστόσο το 22% λαμβάνει υπόψη του την παράμετρο αυτή κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του ταξιδιού. Οι ταξιδιώτες επιθυμούν συνήθειες που καθιερώθηκαν μετά τον COVID, όπως τα υψηλά επίπεδα καθαριότητας και η κοινωνική αποστασιοποίηση, να παραμείνουν και στο μέλλον, ενώ οι μηχανισμοί προστασίας όπως οι ακυρώσεις τελευταίας στιγμής, η επιστροφή χρημάτων ή η ευελιξία σε αλλαγές κράτησης συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες.

Τρεις στους τέσσερις θεωρούν ότι ο πληθωρισμός θα επηρεάσει τα μελλοντικά τους ταξίδια, και γι αυτό οι ταξιδιώτες θα κάνουν ενδελεχή έρευνα πριν την κράτηση για τις επόμενες διακοπές τους, θα μειώσουν τη διάρκεια του ταξιδιού, θα ταξιδεύουν τη χαμηλή σεζόν και θα δίνουν προτεραιότητα στον προϋπολογισμό διακοπών με πιο προσεκτικό τρόπο. Παράλληλα, κατά την παραμονή τους στον προορισμό, αναμένεται ότι θα μειώσουν τις δαπάνες τους, για παράδειγμα στο φαγητό.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι χρειάζεται να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή ως βασική πρόκληση στον τουριστικό τομέα. Ήδη όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες είναι ανοικτοί σε πράσινες πρωτοβουλίες, υποδηλώνοντας την προτίμησή τους σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον ταξιδιωτικές επιλογές.