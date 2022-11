Τουρισμός/ ΑΒΤΑ: Η απόδραση από τα άγχη της καθημερινότητας βασικό κίνητρο για διακοπές το 2023 - Οι 4 τάσεις που θα καθορίσουν τα ταξίδια

Οι καταναλωτές είναι αποφασισμένοι να ταξιδέψουν το 2023 και αναζητούν με ιδιαίτερη ένταση το στοιχείο της απόδρασης από τις τρέχουσες προκλήσεις της ζωής.

Αυτό προκύπτει από την πιο πρόσφατη έκθεση της ένωσης βρετανών τουρ οπερέιτορ, ΑΒΤΑ, για τη σεζόν του 2023, η οποία αποκαλύπτει τις μεγαλύτερες τάσεις της χρονιάς βάσει των αναζητήσεων των καταναλωτών αλλά και δεδομένων από τα μέλη της ένωσης.

Το 29% των καταναλωτών δηλώνει ότι έχει κάνει ήδη κράτηση για πακέτο διακοπών στο εξωτερικό που αφορά την ταξιδιωτική περίοδο εντός του ερχόμενου 12μήνου, μια τάση που η ΑΒΤΑ χαρακτηρίζει ως «μια διέξοδο για απόδραση» καθώς οι καταναλωτές αναζητούν την αποστασιοποίησή τους από τις προκλήσεις της καθημερινότητας στο σπίτι.

Τα οφέλη ψυχικής υγείας που προσφέρουν οι διακοπές εξηγούν το γιατί οι δαπάνες διακοπών παραμένουν προτεραιότητα για τους καταναλωτές το 2023, με το 93% των καταναλωτών να αναφέρει ότι οι διακοπές βελτιώνουν την ευεξία και την ψυχική τους υγείας και τα δύο τρίτα (65%) να αποδίδουν τις ευεργετικές αυτές ιδιότητες στη δυνατότητα απόδρασης από τα άγχη της καθημερινότητας.

Η ABTA αναμένει επίσης μεγάλη ζήτηση τους επόμενους μήνες και για τις «διακοπές χειμερίας νάρκης», με το 42% των Βρετανών να προγραμματίζουν χειμερινές διακοπές και το 22% εξ αυτών να αναζητούν ηλιόλουστους προορισμούς.

Η τάση αυτή εντοπίζεται και στις τάσεις κρατήσεων στα μέλη της ΑΒΤΑ, τα οποία καταγράφουν αύξηση της ζήτησης για μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές που φτάνουν τις 21 ή ακόμα και τις 28 ημέρες, σε ηλιόλουστους Ευρωπαϊκούς προορισμούς όπως τα Κανάρια, η Πορτογαλία και η Μάλτα ή σε μακρινούς προορισμούς όπως το Μεξικό, η Δομινικανή Δημοκρατία και η Φλόριντα.

Άλλη τάση αποτελεί η υψηλή ζήτηση για διακοπές all inclusive οι οποίες βοηθούν τους καταναλωτές να εξισορροπούν τον προϋπολογισμό διακοπών τους, με το 29% των καταναλωτών να δηλώνει ότι σκοπεύει να ταξιδέψει το 2023 με αυτό το κόνσεπτ διακοπών, και με τα μέλη της ΑΒΤΑ να καταγράφουν ήδη αύξηση στις πωλήσεις πακέτων all in στις Βαλεαρίδες και την Τουρκία.

Οι προκρατήσεις είναι άλλη ανερχόμενη τάση, καθώς οι Βρετανοί επιδιώκουν να καθορίσουν τις διακοπές τους, ενώ και τα μέλη της ΑΒΤΑ καταγράφουν ισχυρή τάση προκρατήσεων για το 2023 με την έκθεση να αναφέρει ότι το value for money αποτελεί σημαντικό υποκινητικό παράγοντα για τη ζήτηση αυτή.

Παράλληλα, το 31% των καταναλωτών σχεδιάζουν να κάνουν κράτηση νωρίτερα από το κανονικό προκειμένου να επιτύχουν χαμηλότερες τιμές για τις διακοπές τους, όμως ορισμένοι θα συνεχίσουν να κάνουν κρατήσεις τελευταίας στιγμής προκειμένου να διαπιστώσουν τον αντίκτυπο που θα έχει η κρίση του κόστους ζωής στην οικονομική τους κατάσταση.