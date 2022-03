UNESCO και Expedia ενώνουν τις δυνάμεις τους στον αειφόρο τουρισμό

Η UNESCO και ο Όμιλος Expedia ανέλαβαν νέες δεσμεύσεις για το πρόγραμμα «Sustainable Travel Pledge» της UNESCO για την προώθηση των αειφόρων ταξιδιών. Το πρόγραμμα στοχεύει να προωθήσει τα αειφόρα ταξίδια, την ανθεκτικότητα των προορισμών και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλο τον κόσμο.

Οι νέες προσθήκες στην παγκόσμια πρωτοβουλία περιλαμβάνουν τα Melia Hotels International, THB Hotels, Universal Hotels, Helios Hotels, Accor Hotels Mantra, European Ecolabel και Green Tourism Accreditation.

Η Melia Hotels International θα εμφανιστεί αρχικά με ένα χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 136 ξενοδοχεία, κυρίως υπό τα brand Paradisus, Gran Meliá, ME by Meliá, Innside, Meliá Hotels & Resorts και Sol by Meliá, σε 13 χώρες. Η THB Hotels, η οποία προσφέρει ξενοδοχεία τριών και τεσσάρων αστέρων σε ορισμένους από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ισπανίας, όπως η Μαγιόρκα, η Ίμπιζα, η Κόστα ντελ Σολ και η Λανθαρότε, έχει επίσης υπογράψει, μαζί με τα Universal Hotels και Helios Hotels της Μαγιόρκα, ακολουθούμενη από τα brand Accor Hotels Mantra (Art Series, Peppers, Mantra και BreakFree), με νέες υπογραφές με πάνω από 130 ξενοδοχεία στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ινδονησία και τη Χαβάη.

Επιπλέον, στα υπάρχοντα πιστοποιημένα τουριστικά καταλύματα του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος (European Ecolabel) θα προσφερθεί η ιδιότητα του υπογράφοντος του προγράμματος της UNESCO. Τα κριτήρια του European Ecolabel χρησιμοποιούνται από πολλές εταιρείες ως αξιόπιστη αναφορά και οδηγός όσον αφορά τις βέλτιστες, φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Εκτός από το European Ecolabel, η Διαπίστευση Πράσινου Τουρισμού (Green Tourism Accreditation) με έδρα το Εδιμβούργο έχει επίσης ενταχθεί στο πρόγραμμα της UNESCO. Αποτελείται από περισσότερα από 800 μέλη από τον κλάδο των καταλυμάτων που ακολουθούν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές για την προώθηση του αειφόρου τουρισμού σε όλο τον κόσμο.

Στόχος της αειφορίας μια νέα τουριστική εμπειρία

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Πολιτισμού της UNESCO, Ernesto Ottone R., δήλωσε: «Το πρόγραμμα της UNESCO παρέχει καθοδήγηση για τη βελτίωση των μέσων διαβίωσης και τη χάραξη πορείας προς ένα πιο αειφόρο μέλλον στα ταξίδια. Η δέσμευση αυτών των νέων υπογραφόντων να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον και στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται είναι αξιέπαινη. Καλούμε και άλλους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να δεσμευτούν στην πρόοδο σε αυτές τις βασικές προτεραιότητες για τον αειφόρο τουρισμό, από τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας έως την ενίσχυση της ένταξης, της ενδυνάμωσης και της ανθεκτικότητας της τοπικής κοινότητας».

Το πρόγραμμα της UNESCO στοχεύει στη μείωση των πλαστικών και των απορριμμάτων μιας χρήσης, στη βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας και νερού και στην προώθηση της αειφόρου συμμετοχής της τοπικής κοινότητας για τη δημιουργία μιας νέας τουριστικής εμπειρίας που θα σέβεται το περιβάλλον, τους τοπικούς πολιτισμούς και τις κοινότητες που προστατεύουν όσους εξαρτώνται από τα ταξίδια.

Από την έναρξή του το 2019, το πρόγραμμα της UNESCO έχει διευρυνθεί σημαντικά με τη συμμετοχή μεγάλων εταιρειών όπως η Accor, η Iberostar και η Banyan Tree Group, οι οποίες έχουν δεσμευτεί για συγκεκριμένες, διαφανείς και δραστικές ενέργειες.

Πολλές ταξιδιωτικές εταιρείες έχουν δεσμευτεί στην αειφορία ως υπογράφοντες και προσπαθούν να διατηρήσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά και να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα ταξίδια στους προορισμούς. Ως εταίροι στο πρόγραμμα, δεσμεύονται επίσης σε συγκεκριμένες, διαφανείς και εφαρμόσιμες δράσεις, παρουσιάζουν τις προσπάθειές τους και αναπτύσσουν σχέδια για συνεχή βελτίωση στις τοπικές τους κοινότητες.

Ο Αντιπρόεδρος Global Social Impact & Sustainability της Expedia Group, Aditi Mohapatra, δήλωσε: «Οι ταξιδιωτικοί προμηθευτές όχι μόνο έχουν την ευθύνη να παίξουν το ρόλο τους στη δημιουργία ενός αειφόρου τουριστικού τομέα, αλλά θεωρούνται όλο και περισσότερο υπεύθυνοι για αυτό από οικονομική άποψη. Η αυξανόμενη δημοτικότητα του προγράμματος της UNESCO, το οποίο διαθέτει ήδη πάνω από 6.000 ξενοδοχεία, δείχνει ότι όλο και περισσότερες ταξιδιωτικές εταιρείες είναι πρόθυμες να αναλάβουν συγκεκριμένες και διαφανείς δεσμεύσεις αειφορίας, καθώς η απειλή της κλιματικής αλλαγής γίνεται καθημερινά όλο και πιο απειλητική».