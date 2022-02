Ευρωπαϊκός τουρισμός: SOS για ικανά στελέχη στη φιλοξενία – Μαζική έξοδος την τελευταία διετία

Περισσότεροι από 70 διευθυντές εθνικών οργανισμών τουρισμού και ομάδων μάρκετινγκ και ερευνών των οργανισμών αυτών συμμετείχαν στην ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιιτροπής Τουρισμού (ETC), που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Engelberg της Ελβετίας, προκειμένου να διαμορφωθεί μια στρατηγική για την αναζωογόνηση του ταξιδιωτικού κλάδου μετά την πανδημία.

Οι συμμετέχοντες εξέτασαν τα πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τον αντίκτυπο της Όμικρον στη χειμερινή ταξιδιωτική σεζόν και συζήτησαν πολλές από τις προκλήσεις για το νέο έτος.

Μία από αυτές είναι η μαζική έξοδος ικανών εργαζομένων από τον κλάδο της φιλοξενίας, η οποία σημειώθηκε την τελευταία διετία. Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η προσέλκυση των ταλέντων στον κλάδο ως προτεραιότητα για τον ευρωπαϊκό τουρισμό, διασφαλίζοντας ότι πρόκειται για μια ελκυστική επιλογή εργασίας.

Ο πρόεδρος της ETC, Luís Araújo, δήλωσε ότι καθώς μαθαίνουμε να ζούμε με τον κορωνοϊό και να διαχειριζόμαστε τους κινδύνους για την υγεία, είναι κρίσιμης σημασίας οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να κάνουν τα πάντα ώστε να αναζωογονήσουν τα ταξίδια. Η ευθυγράμμιση με τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς σε όλη την Ευρώπη είναι προϋπόθεση ώστε να ενισχυθεί η καταναλωτική εμπιστοσύνη και να αποκατασταθεί η κινητικότητα, πρόσθεσε.

Στην κορυφή της ατζέντας βρέθηκε ακόμα η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του ευρωπαϊκού τουρισμού.

Η στρατηγική της ETC το 2030

Η εφετινή συνάντηση ξεκίνησε εντατικές εργασίες και έθεσε τα θεμέλια για την ανάπτυξη της στρατηγικής της ETC το 2030. Η επερχόμενη στρατηγική θα καθορίσει πώς ο οργανισμός και τα μέλη του μπορούν να συμβάλουν στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του ευρωπαϊκού τουρισμού τα επόμενα χρόνια και να υποστηρίξουν καλύτερα την ανάκαμψη του κλάδου μετά την επιπτώσεις της πανδημίας.

Αυτή η συζήτηση ήταν επίκαιρη υπό το πρίσμα της μεταβατικής πορείας της ΕΕ για τον τουρισμό (EU Transition Pathway for Tourism) που δημοσιεύθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Κατανοώντας τον κρίσιμο ρόλο των εθνικών τουριστικών αρχών στην υποστήριξη του μετασχηματισμού του κλάδου και με τη συμμετοχή όλων των σχετικών τοπικών φορέων, τα μέλη της ETC συμφώνησαν ότι ο οργανισμός πρέπει να ευθυγραμμίσει τις στρατηγικές του προτεραιότητες και να συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή του Transition Pathway for Tourism.

Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν επίσης την έκτακτη ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής αλλά και την ανάγκη να ευθυγραμμιστούν οι ενέργειες της ETC κατά την επόμενη δεκαετία με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal). Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι καθώς η Ευρώπη ανακάμπτει από την πανδημία, προσφέρεται η ευκαιρία να οικοδομηθεί ξανά ισχυρότερη, διασφαλίζοντας ότι η περιοχή οδηγεί σε πράσινες και βιώσιμες τουριστικές πρακτικές παγκοσμίως.

Επετεύχθη επίσης σαφής συναίνεση σχετικά με τη σημασία της έγκαιρης έρευνας και των νέων βιώσιμων KPI για τη μέτρηση της μετάβασης του κλάδου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εθνικές τουριστικές αρχές εξέτασαν τις τελευταίες μελέτες και τις επερχόμενες εκθέσεις της ETC, συμπεριλαμβανομένης της τριμηνιαίας έκθεσής της «Ευρωπαϊκή Τάσεις & Προοπτικές Τουρισμού» που πρόκειται να δημοσιευθεί την επόμενη εβδομάδα. Αυτή η έκθεση αναλύει τις τάσεις και τις προοπτικές για το 4ο τρίμηνο/2021 και υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο η ανάκαμψη των διασυνοριακών ταξιδιών σταμάτησε τους χειμερινούς μήνες μετά την εκ νέου επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών και μέτρων lockdown σε όλη την Ευρώπη. Η έκθεση προβλέπει επίσης τις τάσεις για την επανέναρξη των ενδοευρωπαϊκών και μεγάλων ταξιδιών.

Το «παρών» στη συνάντηση έδωσαν επίσης συνεργαζόμενα μέλη και συνεργάτες του ETC που εκπροσωπούν τον ιδιωτικό κλάδο, όπως οι CrowdRiff, η Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρισμού (ETOA), το Euronews, η MINDHAUS, η MMGY Global και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών & Τουρισμού (WTTC).

Η επόμενη συνάντηση των εθνικών τουριστικών οργανισμών της Ευρώπης θα πραγματοποιηθεί στις 18-20 Μαΐου στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Με οικοδεσπότη το Σλοβενικό Τουριστικό Συμβούλιο, η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στις βιώσιμες τουριστικές πρακτικές και την ισότητα των φύλων στον τουρισμό.